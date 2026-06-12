Crimen en arroyo Antoñico de Paraná: la víctima aún no fue identificada

La investigación por el hallazgo de un hombre fallecido en el arroyo Antoñico registró avances durante las últimas horas con la detención de un joven de 20 años que quedó vinculado a la causa. El cuerpo fue encontrado al mediodía del jueves en un sector entubado del curso de agua y, según las primeras pericias, presentaba heridas de arma blanca.

El jefe de la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos, Miguel Delavalle, explicó a Elonce que el procedimiento comenzó tras el llamado de una vecina que observó a una persona sin vida en el cauce del arroyo. A partir de esa información intervino personal policial, efectivos del 911, Policía Científica y la fiscalía a cargo de la investigación.

"Una vez que el cuerpo fue retirado del lugar, los investigadores constataron que se trataba de un hombre que tendría entre 20 y 30 años. Además, el examen médico preliminar permitió advertir lesiones compatibles con heridas de arma blanca. Sin embargo, aún se aguardan los resultados de la autopsia para determinar con precisión la cantidad de lesiones y cuál de ellas provocó la muerte", explicó el comisario.

La investigación y la detención

Tras el hallazgo, los investigadores realizaron un amplio relevamiento en la zona y mantuvieron entrevistas con vecinos para reconstruir las circunstancias del hecho de sangre. Durante la jornada se recolectaron distintos elementos considerados de interés para la causa, lo que permitió orientar la pesquisa hacia un sospechoso.

Un detenido por el crimen del hombre hallado muerto en el arroyo Antoñico en Paraná

En el marco de la investigación, la fiscalía dispuso la detención de un joven de 20 años que se encuentra internado en el Hospital San Martín. "El sospechoso ingresó al centro asistencial durante la mañana del jueves, entre las 6 las 7, con una herida cortante en el cuello y actualmente permanece fuera de peligro bajo custodia policial", explicó Delavalle.

El funcionario policial aclaró que hasta el momento no existen testigos oculares que hayan observado el momento exacto en que ocurrió el crimen. No obstante, sostuvo que los elementos reunidos durante la investigación permitieron avanzar con la medida judicial y profundizar las tareas para determinar la participación del detenido.

La víctima aún no fue identificada

Uno de los principales desafíos de la investigación continúa siendo la identificación de la víctima. De acuerdo con lo informado por la División Homicidios, hasta el momento no se registraron denuncias por desaparición que permitan establecer quién era el hombre encontrado sin vida.

Los investigadores mantienen contacto con distintas dependencias policiales y aguardan los resultados de los estudios científicos, entre ellos la toma de huellas dactilares, para intentar determinar la identidad del fallecido.

Mientras tanto, la causa continúa en plena etapa investigativa y la fiscalía analiza nuevas medidas para esclarecer las circunstancias del homicidio y definir la situación procesal del joven detenido.