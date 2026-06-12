Trasladarán e imputarán al único sospechoso por el crimen del arroyo Antoñico

La investigación por el homicidio de un hombre hallado en el arroyo Antoñico continúa avanzando en Paraná. Mientras los peritos trabajan para identificar a la víctima, la Fiscalía ya tiene previsto imputar al único sospechoso detenido en la causa, quien permanece internado bajo custodia policial en el Hospital San Martín.

La fiscal a cargo de la investigación, María Farinó, confirmó que el acusado será trasladado a la Alcaidía de Tribunales una vez que reciba el alta médica. Se trata de Lucas Lautaro Vázquez, quien fue localizado poco después del hallazgo del cuerpo con una herida cortante en el cuello que, según las primeras hipótesis, habría sufrido durante un enfrentamiento ocurrido horas antes del crimen, publicó Diario Uno.

“Ni bien se le dé de alta, está dispuesto su traslado a la Alcaidía y se hará la audiencia de imputación”, indicó la funcionaria judicial. Además, explicó que una vez concretado el traslado se le consultará sobre la designación de un abogado defensor, ya sea particular o de la defensa pública.

La víctima sigue sin ser identificada

Uno de los principales desafíos que enfrenta la investigación es la falta de identificación de la víctima. Hasta el momento, ninguna persona se presentó para denunciar una desaparición que coincida con las características del hombre hallado sin vida en el arroyo.

“En la identificación está trabajando la División Rastros de la Policía”, señaló Farinó, quien remarcó la importancia de esa tarea para avanzar en la reconstrucción de los hechos.

La fiscal también confirmó que no existe ningún familiar o allegado que haya reclamado el cuerpo o aportado información sobre la identidad del fallecido. “No hay ninguna persona que diga que se corresponde con un familiar”, afirmó.

Según las primeras observaciones forenses, la víctima sería un joven de entre 20 y 27 años. Los exámenes preliminares determinaron además que presentaba múltiples heridas de arma blanca, lo que ratifica la naturaleza violenta del homicidio.

"Aún se aguardan los resultados de la autopsia para determinar con precisión la cantidad de lesiones y cuál de ellas provocó la muerte", explicó a Elonce el jefe de la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos, Miguel Delavalle.

Una pelea y muchas incógnitas

De acuerdo con las primeras reconstrucciones realizadas por los investigadores, el hecho de sangre habría comenzado alrededor de las 6.30 de la mañana del jueves en la zona conocida como Villa Huesito. Allí se habría producido una pelea entre dos jóvenes que, según los reportes policiales preliminares, derivó posteriormente en el homicidio.

Sin embargo, pese a los avances obtenidos con la detención del principal sospechoso, la causa todavía presenta numerosos interrogantes. La Fiscalía confirmó que no existen testigos directos que hayan observado el momento exacto de la agresión.

“Por ahora testigos del suceso de la pelea no hay nada”, sostuvo Farinó al referirse a la falta de testimonios que permitan esclarecer la mecánica del ataque.

Mientras continúan las pericias y la búsqueda de información que permita identificar a la víctima, se espera que en las próximas horas Vázquez sea trasladado a Tribunales y enfrente la audiencia de imputación, un paso clave para el avance de la investigación judicial.