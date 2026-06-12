Identificaron al adolescente hallado muerto en el arroyo Antoñico y avanza la investigación

La identificación del adolescente hallado muerto en el arroyo Antoñico aportó nuevos elementos a la investigación por el homicidio ocurrido en Paraná. La víctima fue reconocida como Francisco Luciano Agustín Martínez, de 17 años, cuyo cuerpo fue encontrado durante la mañana del jueves en inmediaciones del puente Eva Perón.

El hallazgo se produjo luego de que vecinos alertaran a la Policía sobre la presencia de una persona sumergida en el arroyo. Al arribar al lugar, efectivos policiales y personal especializado confirmaron que se trataba de un hombre sin vida, por lo que se activó el protocolo correspondiente para este tipo de casos.

Con el avance de las primeras pericias, los investigadores determinaron que la víctima había sufrido una muerte violenta. Los estudios preliminares revelaron la presencia de múltiples heridas de arma blanca, confirmando que se trató de un homicidio.

La investigación se orientó hacia una pelea ocurrida horas antes

Tras establecer las causas del fallecimiento, la Fiscalía comenzó a reconstruir las últimas horas de vida del adolescente. El trabajo de los investigadores permitió establecer una posible conexión entre el crimen y un violento episodio registrado durante la madrugada en Villa Huesito.

Foto: Archivo Elonce.

De acuerdo con los datos recabados, alrededor de las 6.30 se produjo una pelea entre dos jóvenes que poseen antecedentes penales. Durante ese enfrentamiento, uno de ellos sufrió una profunda herida cortante en el cuello, que habría sido ocasionada con un machete.

El lesionado, de aproximadamente 20 años, fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín para recibir atención médica. Aunque la herida revestía gravedad, las autoridades confirmaron que permanecía fuera de peligro.

El detenido por el crimen. Foto: P.E.R.

La coincidencia temporal entre la pelea y el posterior hallazgo del cuerpo llevó a los investigadores a profundizar esa línea de trabajo. A partir de entonces, comenzaron a analizar testimonios, movimientos y posibles vínculos entre los protagonistas del enfrentamiento y el homicidio.

Los testimonios fueron clave para identificar al sospechoso

Fuentes de la investigación señalaron que los relatos aportados por vecinos del barrio resultaron fundamentales para avanzar en el esclarecimiento del caso. Varias personas brindaron información sobre la pelea ocurrida durante la madrugada y sobre quiénes habrían participado en ella.

Esos datos permitieron identificar y localizar a Antonio Lucas Lautaro Vázquez, quien quedó señalado como principal sospechoso en la causa. El joven fue encontrado poco después del hallazgo del cadáver y presentaba una herida cortante en el cuello, compatible con las circunstancias que los investigadores intentan reconstruir.

Foto: Archivo Elonce.

La fiscal María Farinó, a cargo de la investigación, confirmó que el acusado permanecería bajo custodia policial hasta recibir el alta médica. Una vez cumplido ese trámite, sería trasladado a la Alcaidía de Tribunales para quedar a disposición de la Justicia. “Ni bien se le dé de alta, está dispuesto su traslado a la Alcaidía y se hará la audiencia de imputación”, indicó la funcionaria judicial al referirse a los próximos pasos procesales.