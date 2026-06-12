Torino rechazó la oferta de River por Giovanni Simeone y exige una cifra millonaria

La negociación por Giovanni Simeone sumó un obstáculo para River. Torino consideró insuficiente la propuesta de 9 millones de euros y fijó una elevada cifra para desprenderse del delantero.
La llegada de Giovanni Simeone a River sufrió un importante contratiempo luego de que Torino rechazara la primera oferta presentada por la dirigencia de Núñez para incorporar al delantero argentino de cara al segundo semestre de la temporada.
Mientras gran parte de la atención del mundo futbolístico está puesta en el Mundial 2026, el Millonario continúa trabajando en el mercado de pases con el objetivo de reforzar el plantel que conduce Eduardo Coudet. Sin embargo, la negociación por el atacante surgido de las inferiores riverplatenses se presenta más compleja de lo esperado.
La propuesta enviada por River ascendía a 9 millones de euros, una cifra que desde la institución italiana consideraron insuficiente para desprenderse de uno de los jugadores más importantes de su plantel.
Torino no quiere desprenderse del delantero
La postura de Torino fue contundente desde el inicio de las conversaciones. A pesar de que la oferta presentada por River supera en aproximadamente dos millones de euros el monto que el club italiano abonó cuando adquirió al futbolista procedente de Napoli, la dirigencia europea no mostró intención de aceptar la propuesta.
En Italia entienden que Giovanni Simeone sigue siendo una pieza clave dentro del proyecto deportivo de la institución y consideran que el valor de mercado del delantero es superior al ofrecido por el club argentino.
La situación se ve reforzada por el rendimiento que mostró el atacante durante la última temporada. Con 11 goles en 35 partidos disputados, el hijo de Diego Simeone se consolidó como una de las referencias ofensivas del equipo.
Además, otro factor que fortalece la posición negociadora de Torino es la duración del vínculo contractual. El delantero tiene contrato vigente hasta junio de 2028, por lo que el club no está obligado a negociar una salida inmediata.
River apuesta a la voluntad del jugador
Ante la negativa inicial, la estrategia de River podría apoyarse en el deseo del futbolista. En Núñez esperan que Giovanni Simeone manifieste su interés por regresar al fútbol argentino y pueda acercar posiciones entre ambas instituciones.
Según trascendió, el atacante mantendría reuniones con las autoridades de Torino para analizar el escenario y evaluar los pasos a seguir respecto de su futuro profesional.
Sin embargo, desde el club italiano ya dejaron en claro cuál sería el monto necesario para comenzar a negociar seriamente una transferencia. La cifra fijada alcanza los 15 millones de euros, un valor considerablemente superior al ofrecimiento inicial de River.
La diferencia económica aparece hoy como el principal escollo para concretar la operación. Mientras tanto, la dirigencia riverplatense analiza alternativas para reforzar el ataque, aunque mantiene la expectativa de encontrar una fórmula que permita acercar a Giovanni Simeone al club donde inició su carrera profesional.