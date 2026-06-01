Un hombre ofreció 127 mil dólares a la Policía para evitar un operativo y quedó preso

Un hombre de 51 años fue detenido en Córdoba después de intentar sobornar a la Policía con 127 mil dólares durante un control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional 60.

El episodio ocurrió en la localidad de Quilino, en el norte provincial, luego de que efectivos detectaran una serie de infracciones de tránsito cometidas por el conductor de un Toyota Yaris.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre transportaba una millonaria suma de dinero en efectivo cuya procedencia no pudo justificar ante las autoridades.

Cómo comenzó el operativo policial

El procedimiento se inició cuando agentes que realizaban tareas de vigilancia observaron que un vehículo circulaba a alta velocidad dentro del ejido urbano de Quilino.

Además, el conductor habría realizado maniobras peligrosas, entre ellas un sobrepaso indebido sobre doble línea amarilla.

Frente a esa situación, la Policía comenzó un seguimiento preventivo hasta lograr detener el automóvil a la altura del kilómetro 850 de la Ruta Nacional 60.

Durante la identificación del conductor y la inspección del vehículo, los efectivos advirtieron movimientos sospechosos dentro del habitáculo.

Policía de Córdoba.

El hallazgo del dinero y el intento de soborno

Según trascendió, el hombre intentaba ocultar una bolsa dentro de la guantera del Toyota Yaris cuando fue observado por los uniformados.

Al revisar el paquete, los agentes encontraron más de un millón de pesos argentinos y 127 mil dólares en efectivo.

De acuerdo con la información oficial, el conductor no logró presentar documentación ni explicaciones convincentes sobre el origen del dinero.

Fue en ese contexto cuando, presuntamente, intentó ofrecer la totalidad del efectivo a la Policía para evitar el procedimiento y continuar su viaje. Las fuentes señalaron que el objetivo era impedir el secuestro del dinero y del vehículo.

Qué decidió la Justicia

Tras el intento de soborno, los efectivos procedieron inmediatamente a la detención del conductor. Además del dinero, también fue secuestrado el Toyota Yaris en el que se trasladaba el sospechoso.

Tanto el hombre como los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia, que ahora busca determinar el origen de los fondos y si existen posibles vínculos con actividades ilícitas.