Allanamientos en La Paz: secuestraron armas, municiones y 24 celulares en una causa por amenazas

Una serie de allanamientos realizados en la ciudad de La Paz terminó con el secuestro de armas, municiones, teléfonos celulares y vehículos, en el marco de una investigación judicial por el supuesto delito de amenazas.

Los procedimientos fueron llevados adelante durante la noche del domingo en distintos domicilios de Barrio Feria y estuvieron a cargo de personal policial de varias dependencias de la Jefatura Departamental.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado interviniente y formaron parte de una investigación que continúa en curso.

Qué secuestró la Policía

Durante los operativos en La Paz, los efectivos secuestraron un importante número de elementos considerados de interés para la causa. Entre ellos, una carabina calibre .22, tres cargadores y distintas municiones de varios calibres.

Según informó la Policía, también fueron hallados 77 cartuchos calibre .22, siete municiones calibre 9 milímetros, dos cartuchos calibre 28, tres cartuchos calibre .32 y una vaina servida calibre .22.

Además, los uniformados secuestraron 24 teléfonos celulares y varios motovehículos. En paralelo, algunas personas fueron trasladadas para su correcta identificación en el marco de las actuaciones judiciales.

Allanamientos en La Paz.

Amplio despliegue policial en Barrio Feria

El operativo en La Paz contó con la participación de distintas áreas policiales de la región.

Intervinieron efectivos de Comisaría Primera, División Investigaciones, Comando Radioeléctrico, Comisaría Minoridad y Violencia Familiar, Guardia Especial La Paz y Guardia Especial Feliciano.

También participaron agentes de la Brigada de Abigeato La Paz y personal de las comisarías de Santa Elena, San Gustavo y Yeso.

La presencia simultánea de varias dependencias permitió ejecutar allanamientos coordinados en distintos puntos de Barrio Feria.

La investigación sigue en marcha

Las actuaciones se desarrollan en el marco de una causa por amenazas que continúa bajo investigación judicial en La Paz.

Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las pericias y diligencias correspondientes.