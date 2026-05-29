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Policiales Urdinarrain

Robaron dólares y pesos en un autoservicio y compraron una moto: un detenido

Un allanamiento realizado en Urdinarrain permitió recuperar gran parte del dinero sustraído en un comercio. Además, secuestraron una motocicleta, celulares y detuvieron a un hombre de 32 años.

29 de Mayo de 2026
Parte de lo secuestrado en el allanamiento
Parte de lo secuestrado en el allanamiento

Un allanamiento realizado en Urdinarrain permitió recuperar gran parte del dinero sustraído en un comercio. Además, secuestraron una motocicleta, celulares y detuvieron a un hombre de 32 años.

Un allanamiento realizado este jueves en la ciudad de Urdinarrain, departamento Gualeguaychú, permitió secuestrar gran parte del dinero sustraído durante un robo ocurrido el pasado 22 de mayo en un autoservicio ubicado en Bulevar San Martín y una cortada. Durante el procedimiento también fue detenido un hombre de 32 años señalado como sospechoso de participar en el hecho.

 

La medida judicial se concretó alrededor de las 19 en una vivienda situada en inmediaciones de las calles Concordia y España. En el inmueble residían un hombre y una mujer, quienes fueron identificados.

 

Como resultado del procedimiento, secuestraron 1.000 dólares estadounidenses y 80.000 pesos argentinos en efectivo, dinero que sería parte del botín obtenido durante el ilícito investigado.

 

Además, se incautó un troquel de boleto de colectivo manuscrito con origen en Urdinarrain y destino Gualeguaychú, fechado el 20 de mayo de 2026 a las 11:10 horas, elemento considerado de interés para la causa.

 

También incautaron una moto marca Corven, modelo Energy de 110 centímetros cúbicos, que habría sido adquirida con parte del dinero sustraído. Asimismo, los uniformados incautaron dos teléfonos celulares: un Xiaomi Redmi 13X y un Moto G52.

Detenido y hallazgo de cocaína

Durante el operativo, la Policía procedió a la detención de un hombre de 32 años que presentaba lesiones en sus manos, compatibles con las heridas que habría sufrido el autor del robo al momento de cometer el hecho, según las hipótesis que manejan los investigadores.

 

Por otra parte, se dio intervención a la División Drogas Peligrosas luego de que, en uno de los sectores de la vivienda allanada, se hallara un plato metálico con restos de una sustancia blanca. Tras realizarse el test orientativo correspondiente, el resultado fue positivo para clorhidrato de cocaína. Junto a la sustancia también fue encontrada una balanza de precisión.

Temas:

robo en Urdinarrain allanamiento Detenido Gualeguaychú secuestro de dinero cocaína
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