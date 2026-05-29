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Policiales Tragedia vial en el norte santafesino

Fatal accidente en Santa Fe: una oficial de la policía murió tras impactar contra un camión

La víctima se desempeñaba como jefa de microtráfico en San Cristóbal y falleció durante la madrugada después de que el vehículo en el que viajaba impactara contra un acoplado detenido sobre la ruta 98.

29 de Mayo de 2026
Accidente en Santa Fe.
Accidente en Santa Fe. Foto: Aires de Santa Fe.

La víctima se desempeñaba como jefa de microtráfico en San Cristóbal y falleció durante la madrugada después de que el vehículo en el que viajaba impactara contra un acoplado detenido sobre la ruta 98.

Un trágico accidente ocurrió durante la madrugada de este viernes en Santa Fe, donde una oficial de la Policía perdió la vida tras un violento choque sobre la ruta provincial 98.

 

La víctima se desempeñaba como jefa de microtráfico en la localidad de San Cristóbal y falleció después de que el vehículo oficial en el que viajaba impactara contra un acoplado detenido sobre la banquina.

 

 

El siniestro ocurrió cerca de las 2:30 de la madrugada, a la altura del kilómetro 55, en cercanías de Tostado.

 

Cómo fue el accidente en Santa Fe

 

De acuerdo a la información difundida por fuentes policiales de Santa Fe, el automóvil involucrado era un Renault Logan perteneciente a la Policía de Investigaciones (PDI).

 

Por causas que se intentan establecer, el vehículo chocó violentamente contra la parte trasera de un acoplado correspondiente a un camión Ford que se encontraba detenido sobre la banquina sur de la ruta.

 

Accidente en Santa Fe. Foto: FM Power.
Accidente en Santa Fe. Foto: FM Power.

 

Producto del fuerte impacto, la mujer murió en el lugar, mientras que otras tres personas resultaron heridas y debieron ser asistidas por personal médico.

 

Las víctimas fueron trasladadas posteriormente por servicios de emergencias hacia distintos centros de salud, según informó FM Power.

 

El vehículo quedó incrustado debajo del acoplado

 

Según trascendió, el automóvil sufrió importantes daños en toda su parte delantera y terminó incrustado debajo del semirremolque.

 

 

Además, indicaron que el camión se encontraba separado unos 30 metros del acoplado y sin ocupantes al momento del accidente.

 

El hecho generó un amplio operativo de seguridad y emergencia en la zona, donde trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de criminalística.

Temas:

Accidente Santa Fe Ruta 98 Policía de Santa Fe
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