Rescataron dos perros tras un allanamiento por presunto maltrato animal

Rescate de perros por maltrato animal tras allanamiento en una vivienda.

El rescate de perros por maltrato animal motivó un allanamiento en una vivienda de Concepción del Uruguay, donde personal policial secuestró dos canes en el marco de una causa iniciada por presunta infracción a la Ley Nacional 14.346.

El procedimiento se concretó este jueves alrededor de las 15:30, cuando efectivos de la Comisaría Segunda dieron cumplimiento a una orden de registro emitida por el Juzgado de Garantías Nº 1, con intervención de la Fiscalía Auxiliar Nº 3.

La medida judicial se desarrolló en una vivienda ubicada sobre calle Posadas, entre 23 y 24 del Oeste Norte, donde fue notificada una mujer de 44 años, quien quedó vinculada a la investigación penal.

Dos animales quedaron bajo protección

Como resultado del allanamiento, los uniformados rescataron un perro macho mestizo tipo Dachshund, de tamaño pequeño, castrado y de pelaje negro, y una perra adulta de tamaño mediano, también castrada, con pelaje blanco y negro.

Ambos animales fueron examinados en el lugar por una médica veterinaria policial y posteriormente trasladados a una clínica privada para una evaluación más exhaustiva de su estado de salud.

Por disposición judicial, los perros quedaron en calidad de depósito judicial bajo el cuidado de la denunciante, quien asumió su protección y resguardo mientras avanza la causa.

Mujer identificada y supeditada a la investigación

En cuanto a la moradora de la vivienda, fue trasladada a la Jefatura Departamental para su correcta identificación en la Sección Antecedentes.

Tras completar las actuaciones de rigor, recuperó la libertad, aunque quedó supeditada a la causa que investiga el presunto maltrato animal.

La investigación continuará bajo la órbita judicial para determinar las responsabilidades correspondientes en el marco de la legislación vigente de protección animal.