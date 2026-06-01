“Hay mucho potencial entre los jóvenes”: estudiante entrerriana representó al país ante instituciones de la Unión Europea

La estudiante entrerriana Micaela Cepellotti vivió una experiencia académica internacional al participar de actividades en Bruselas, Bélgica, donde recorrió instituciones de la Unión Europea y mantuvo encuentros con funcionarios, diplomáticos y representantes políticos del bloque. La joven fue seleccionada tras participar en un modelo universitario de simulación de la Unión Europea realizado en la Región Centro.

Cepellotti, alumna de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad Teresa de Ávila (sede Paraná de la Universidad Católica Argentina), explicó a Elonce que inicialmente formó parte de un modelo universitario en el que participaron estudiantes de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. A partir de esa instancia, dos participantes fueron elegidas para viajar a Europa y conocer de primera mano el funcionamiento de las instituciones comunitarias.

“Participamos de un modelo universitario de la Unión Europea y luego fuimos seleccionadas dos chicas para irnos a Bruselas, a Bélgica, a conocer las instituciones europeas y poder charlar con funcionarios”, relató la estudiante durante una entrevista en Nunca es tarde.

Recorrido por organismos internacionales

Durante su estadía en Bruselas, la joven participó de la European Youth Week, un encuentro que reúne a jóvenes de distintos países europeos. Además, mantuvo reuniones con eurodiputados, diplomáticos y representantes de organismos internacionales.

Entre las actividades más destacadas mencionó las visitas al Parlamento Europeo y encuentros con funcionarios vinculados al servicio exterior de la Unión Europea. También participó de conversaciones sobre el funcionamiento de los mecanismos de integración regional y el rol político del bloque europeo.

“Fue muy interesante y enriquecedor. Pudimos entender cómo funciona el Parlamento Europeo y conversar con representantes de distintas instituciones”, sostuvo.

La mirada desde Entre Ríos

La estudiante destacó especialmente la posibilidad de representar a Entre Ríos en una experiencia internacional de estas características y valoró el acceso de jóvenes del interior del país a espacios de formación y debate global.

“Poder representar a Entre Ríos fue muy importante y esto le da otro valor al federalismo. De hecho, todas las chicas seleccionadas éramos del interior del país y eso le da otro tinte porque muchas veces estas oportunidades parecen reservadas para quienes viven en Buenos Aires”, expresó a Nunca es tarde, el programa que se emite por Elonce.

Además, señaló que durante su estadía coincidió con uno de los momentos clave de la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, una temática que fue objeto de análisis y debate en los encuentros de los que participó.

El desafío de fortalecer la integración regional

Tras conocer de cerca el funcionamiento del bloque europeo, Cepellotti consideró que el Mercosur podría avanzar hacia mayores niveles de integración para potenciar la capacidad de negociación de los países miembros.

“Negociar como bloque es mucho más fuerte que hacerlo de manera individual. Me parece fundamental empezar a poner en valor el Mercosur y fortalecer los procesos de integración regional”, afirmó.

De cara a su futuro profesional, la joven manifestó su interés por desarrollarse en el ámbito diplomático. “Me gustaría ser diplomática”, aseguró, al tiempo que destacó el potencial y el compromiso de las nuevas generaciones para contribuir al desarrollo de Argentina y de América Latina.