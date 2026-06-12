Presunto maltrato animal: un caballo que fue utilizado para arrastrar partes de un auto en Gualeguaychú

Una vecina denunció ante la Policía de Gualeguaychú que un caballo fue sometido a un gran esfuerzo al intentar trasladar en un carro las partes de un vehículo. Proteccionistas reclamaron medidas y exigieron avanzar con la prohibición de la tracción a sangre.
Un nuevo caso de presunto maltrato animal generó preocupación y reavivó el debate sobre la aplicación de la ordenanza que prohíbe la tracción a sangre en Gualeguaychú. Una vecina denunció ante la Policía que un caballo fue utilizado para transportar partes de un automóvil desguazado, una maniobra que, según afirmó, provocó un esfuerzo excesivo y sufrimiento al animal.
El hecho ocurrió el jueves en la intersección de avenida Sarmiento y calle José María Bértora. De acuerdo con la denuncia, dos hombres cargaron en un carro la mitad de un vehículo que se encontraba en la vía pública, obligando al caballo a arrastrar una carga de gran peso.
Según consta en la exposición policial a la que accedió ElDía, la denunciante observó que los individuos regresaron más tarde con la intención de llevarse la otra parte del automóvil. Ante esa situación decidió llamar a la Policía, lo que motivó que los hombres abandonaran el lugar junto al carro y el equino antes de la llegada de los efectivos.
Pedido de intervención y reclamo de proteccionistas
La mujer indicó además que el propietario del caballo residiría en el barrio Benetti y solicitó que las autoridades adopten medidas para resguardar al animal. En su presentación pidió expresamente que se evalúe la posibilidad de retirarle el equino al responsable.
Tras conocerse el episodio, organizaciones proteccionistas difundieron un comunicado en el que manifestaron su preocupación por la continuidad de situaciones vinculadas a la explotación de caballos en la ciudad.
“Quienes trabajamos por el bienestar animal hemos apostado al diálogo. Nos reunimos con funcionarios municipales, entre ellos Ivana Zeca y Juan Olano, quienes hace más de un año asumieron compromisos y hablaron de soluciones para avanzar en el cumplimiento de la prohibición de la tracción a sangre”, expresaron.
Las entidades cuestionaron además la falta de avances concretos en la implementación de medidas y señalaron que “lo más frustrante no es solamente la falta de respuestas. Es el silencio. Es encontrar puertas cerradas cuando se reclama el cumplimiento de normas que ya existen”.
La ordenanza que aún espera su implementación
La ciudad cuenta con la Ordenanza Nº 12.837, aprobada por unanimidad en 2023 por el Concejo Deliberante de Gualeguaychú. La normativa creó el Programa de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal con el objetivo de eliminar progresivamente el uso de caballos para tirar carros dentro del ejido urbano.
La iniciativa contempla mecanismos de reconversión laboral para las personas que dependen de esta actividad, incluyendo capacitaciones, acompañamiento y acceso a vehículos alternativos como motocarros. También establece el relevamiento de los trabajadores alcanzados y el análisis de propuestas para sustituir la actividad económica.
Asimismo, regula el destino de los equinos, disponiendo que podrán ser entregados voluntariamente o secuestrados en casos de incumplimiento, garantizando su protección, cuidado y eventual adopción.
Aunque el texto fijó un plazo de 12 meses para su implementación plena, desde distintos sectores señalan que la medida aún no logró aplicarse en su totalidad, motivo por el cual continúan los reclamos para que la prohibición de la tracción a sangre sea efectivamente puesta en marcha.