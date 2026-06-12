Denunciaron que una instructora habría dado torta con marihuana a compañeros

Cinco trabajadores denunciaron que consumieron una torta que contenía marihuana sin conocer sus ingredientes. El hecho habría ocurrido durante una actividad educativa con estudiantes y es investigado por la Justicia.
Una instructora que se desempeñaba en el Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay fue denunciada por cinco compañeros de trabajo, quienes aseguran que les suministró marihuana sin su consentimiento a través de una torta compartida durante una jornada laboral desarrollada con alumnos de una escuela.
El episodio ocurrió el 4 de noviembre de 2025 durante una actividad del programa “Kayaks para Escuelas”, realizada con estudiantes de una institución educativa de Larroque. Según las denuncias presentadas ante la Fiscalía N° 3, instructores y guardaparques llevaron adelante las tareas habituales de capacitación y recorridos con los alumnos hasta que, en un momento de descanso, una de las instructoras ofreció una torta elaborada por ella misma.
De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, cinco trabajadores consumieron porciones del producto sin conocer qué ingredientes contenía. Horas después comenzaron a presentar síntomas que encendieron las alarmas entre los participantes de la actividad, publicó Uruguayenses Digital.
Síntomas durante una actividad con estudiantes
Los denunciantes indicaron que, mientras todavía se encontraban desarrollando tareas vinculadas a la seguridad y acompañamiento de unos 30 menores de edad, comenzaron a sufrir mareos, desvanecimientos, alteraciones en la percepción y estados de confusión.
Ante la gravedad de la situación, se requirió asistencia médica urgente. Dos de los afectados fueron trasladados al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde permanecieron internados durante varias horas. Más tarde, otro trabajador también debió recibir atención médica, mientras que los restantes continuaron recuperándose en sus domicilios.
Según trascendió, una vez que lograron reconstruir lo sucedido durante la jornada, los trabajadores advirtieron que el único alimento que todos habían consumido en común había sido la torta ofrecida por la instructora.
Resultados de los análisis y avance de la causa
Posteriormente, los estudios médicos realizados a los afectados habrían detectado la presencia de marihuana en sangre. Con esos resultados, los cinco trabajadores formalizaron denuncias penales por la presunta “Entrega, suministro, aplicación o facilitación de estupefacientes”.
La investigación apunta a una mujer oriunda de Colonia Elía que, al momento de los hechos, cumplía funciones como instructora dentro del parque provincial.
Fuentes vinculadas al caso señalaron que la trabajadora habría sido apartada de sus tareas tras conocerse el episodio, aunque esa medida no fue confirmada oficialmente.
Asimismo, se indicó que algunos de los denunciantes necesitaron acompañamiento psicológico además de atención médica debido a las consecuencias derivadas de lo ocurrido.
La causa continúa bajo investigación judicial y deberá determinar si efectivamente existió suministro de estupefacientes sin el consentimiento de las personas afectadas, así como las eventuales responsabilidades penales que pudieran surgir del hecho.