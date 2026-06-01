Fin de ciclo en Boca: Claudio Úbeda deja de ser el entrenador y ya buscan su reemplazo

La dirigencia de Boca le comunicó este lunes a Claudio Úbeda que no continuará como entrenador del primer equipo después de la eliminación del club en la Copa Libertadores.

La decisión fue oficializada durante una reunión mantenida entre las autoridades del Xeneize y el cuerpo técnico encabezado por el “Sifón”, quien había quedado al frente del plantel tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Si bien el vínculo contractual del entrenador finalizaba formalmente el 30 de junio, desde el club resolvieron avanzar ahora con el cierre de su ciclo.

La eliminación que marcó el final

El futuro de Úbeda en Boca había quedado seriamente comprometido después de la derrota frente a Universidad Católica por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La caída por 1 a 0 dejó al conjunto xeneize eliminado en primera ronda del certamen continental, un resultado que terminó acelerando la decisión dirigencial.

Incluso antes de esa definición ya existían dudas internas sobre la continuidad del entrenador más allá de junio.

Riquelme deberá buscar el reemplazante.

Úbeda había llegado a la institución a mediados de 2025 como ayudante de campo de Russo y, tras la muerte del histórico DT, la dirigencia decidió sostener al cuerpo técnico al frente del plantel profesional.

Boca busca nuevo entrenador

Con la salida confirmada de Úbeda, en Boca ahora trabajan para definir quién será el nuevo entrenador del equipo.

El plantel se encuentra licenciado hasta el próximo 18 de junio y la intención de la dirigencia es que el sucesor ya esté confirmado antes del inicio de la pretemporada en Buenos Aires.

Uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Néstor Lorenzo, aunque su situación está condicionada por su participación al frente de la Selección de Colombia en el Mundial 2026.

También surgieron alternativas como Luis Zubeldía y Antonio Mohamed, aunque ambos atraviesan compromisos actuales con Fluminense y Toluca, respectivamente.