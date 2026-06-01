Promovieron hábitos saludables y alertaron sobre los riesgos del tabaquismo

REDACCIÓN ELONCE
En el Hospital San Martín se realizó una jornada de concientización por el Día Mundial Sin Tabaco. Profesionales advirtieron a Elonce sobre las consecuencias del consumo de cigarrillos y vapeadores, y destacaron los beneficios de abandonar el hábito.
En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemoró el 31 de mayo, el Hospital San Martín de Paraná desarrolló este lunes una jornada de concientización destinada a informar a la comunidad sobre los riesgos del tabaquismo y promover hábitos de vida saludables.
La actividad fue organizada por el servicio de Neumonología del nosocomio e incluyó controles de signos vitales, entrega de material informativo y asesoramiento sobre prevención de enfermedades asociadas al consumo de tabaco.
El jefe de Enfermería de la sala de Neumonología, Maximiliano González, explicó a Elonce que la iniciativa buscó acercar información a la población sobre los efectos nocivos del tabaquismo y la importancia del cuidado integral de la salud.
“Estamos realizando una jornada de concientización al público con controles de signos vitales y capacitación para el cuidado integral de la salud, en este caso vinculada al tabaco”, indicó.
Las enfermedades asociadas al tabaquismo
Los profesionales remarcaron que el consumo de tabaco continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para numerosas patologías respiratorias y cardiovasculares.
“Las principales consecuencias son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las vasculopatías periféricas y el riesgo coronario que supone para los pacientes”, señaló González.
En ese sentido, insistió en la necesidad de abandonar el hábito para reducir el impacto sobre la salud y prevenir enfermedades de largo plazo.
La preocupación por el consumo de vapeadores
Por su parte, la subjefa del servicio de Neumonología, Mariela Zárate, explicó a Elonce que este año la Organización Mundial de la Salud impulsó la campaña bajo el lema “Desenmascarando el atractivo y contrarrestando la adicción a la nicotina y al tabaco”.
La especialista advirtió que una de las principales preocupaciones está relacionada con el creciente consumo de vapeadores entre adolescentes y jóvenes.
“La industria tabacalera está generando nuevos atractivos como el vaper. Muchos jóvenes creen que son inofensivos, pero son tan perjudiciales como el tabaco”, afirmó.
Según indicó, el objetivo de las campañas actuales es alertar sobre los riesgos de estos dispositivos y evitar que las nuevas generaciones inicien el consumo de nicotina.
Los beneficios de dejar de fumar
Durante la jornada también se difundieron datos sobre los cambios positivos que experimenta el organismo luego de abandonar el cigarrillo.
De acuerdo con la información compartida por el servicio de Neumonología, a las ocho horas mejora la oxigenación pulmonar; a las 48 horas se recuperan el gusto y el olfato; y a las 72 horas comienza a normalizarse la función respiratoria.
Además, a los seis meses disminuyen los episodios de bronquitis y catarros, mientras que al año se reduce a la mitad el riesgo de infarto. Cinco años después de dejar de fumar, el riesgo de padecer enfermedades cardíacas se equipara al de una persona no fumadora.
El testimonio de un exfumador
Entre quienes participaron de la actividad estuvo Juan José Alazá, un vecino de Paraná de 81 años que dejó de fumar hace cuatro décadas y compartió su experiencia.
“Hace unos 40 años dejé de fumar porque sabía que me iba a afectar en el futuro. Un día dije ‘no fumo más’ y no fumé más”, recordó.
Consultado sobre los beneficios que percibió con el paso del tiempo, aseguró: “Gracias a Dios tengo 81 años y puedo caminar tranquilamente”.
La jornada permitió acercar recomendaciones a la comunidad y reforzar la importancia de prevenir enfermedades relacionadas con el tabaquismo, una de las principales causas evitables de muerte en todo el mundo.