Falleció adolescente entrerriano que recibió un mensaje de Dillom mientras luchaba contra grave enfermedad

La comunidad de La Paz atraviesa profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de Valentín Achaga Fernández, el adolescente entrerriano que en enero de este año había conmovido a la ciudad cuando recibió un emotivo mensaje del cantante argentino Dillom mientras se encontraba en tratamiento médico en el Hospital Garrahan tras haber sido diagnosticado con un tumor en el tronco encefálico.

Valentín, oriundo de La Paz, había cumplido 14 años el 19 de enero pasado. Su historia tomó gran visibilidad cuando el reconocido artista de la escena musical urbana le envió un saludo especial y palabras de aliento, gesto que fue recibido con enorme emoción por su familia y difundido públicamente por su madre, la docente Rita Fernández.

El mensaje del cantante Dillom generó una fuerte repercusión en redes sociales. La noticia de su fallecimiento, conocida más de un año después de aquel gesto, provocó una profunda conmoción en toda la comunidad entrerriana.

El recuerdo del saludo de Dillom y el impacto en su historia

El episodio que involucró al artista Dillom había trascendido a nivel nacional. El gesto del músico fue celebrado en redes sociales.

Según había contado su madre, el saludo del cantante significó un gran impulso anímico para Valentín durante su estadía en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. En aquel momento, el adolescente atravesaba un tratamiento prolongado que lo mantenía lejos de su ciudad natal.

Dolor en la comunidad educativa de La Paz

La Escuela Secundaria N° 15 “Domingo French”, institución a la que asistía Valentín, expresó su pesar a través de un comunicado oficial. “La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N°15 Domingo French lamenta informar, con profundo pesar, el fallecimiento de nuestro estudiante Valentín Achaga Fernández. Acompañamos a su familia, sus seres queridos, amigos y compañeros en este momento de inmenso dolor, elevando una oración por su eterno descanso. Su recuerdo permanecerá para siempre en nuestra institución”, señalaron desde el establecimiento.

También manifestaron su acompañamiento la Dirección Departamental de Escuelas de La Paz y la Escuela NEP N° 1 José de San Martín, donde la madre del joven se desempeña como supervisora de nivel primario.