Sociedad

El rapero Dillom le envió un emotivo mensaje a un adolescente entrerriano

22 de Enero de 2026
Valentín recibió un mensaje del cantante Dillom
Valentín Achaga Fernández es de La Paz y atraviesa una grave enfermedad. Está internado en Buenos Aires y recibió un emotivo mensaje del artista Dillom.

Valentín Achaga Fernández, oriundo de La Paz, cumplió 14 años el pasado 19 de enero y se encuentra bajo tratamiento por una grave enfermedad en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. Su madre, la docente Rita Fernández, dio a conocer públicamente que el artista Dillom le envió un emotivo mensaje para su recuperación.

 

Según relató, el gesto se concretó un día después del cumpleaños de su hijo y estuvo acompañado por un profundo momento de emoción y gratitud. El mensaje destacó no sólo la importancia de la música y los sueños cumplidos, sino también el valor de la salud pública y el acompañamiento humano en momentos difíciles.

 

“Un día luego del cumpleaños de Valen llegaron los médicos y médicas del Garrahan al CIM 43 para entregarle este regalo al cumpleañero. En ese instante se produjo un acto de amor inmenso, se le cumplió un sueño a un fanático de la música rebelde, de la música que hace denuncias, de la música que Valen defendió siempre. En ese preciso momento lloramos de emoción con Valentín y agradecimos a Dillom por su humanidad, a sus doc… por la ciencia y a la salud pública. Gracias eternas por ocuparse de la felicidad de un adolescente”, expresó Rita.

 

Contó que Valentín fue diagnosticado con un tumor en el tronco encefálico a fines del año pasado, por lo que desde el Hospital San Roque de Paraná lo derivaron al Garraham el 30 de diciembre. Desde el 2 de enero de 2026 transitan el tratamiento en Buenos Aires. “Pasamos momentos muy duros, pero Valen es un guerrero muy valiente. Es un sol de persona, siempre preocupado por las injusticias; un buen amigo”, describió a La Sexta.

 

Dillom mensaje Valentín Achaga Fernández La Paz
