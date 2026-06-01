Licenciatura en Sociología en Entre Ríos: la UNER impulsa la primera cohorte

La Licenciatura en Sociología ya es una realidad en Entre Ríos. La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), a través de la Facultad de Trabajo Social, puso en marcha la primera carrera de Sociología de la provincia, un hecho considerado histórico tanto para la institución como para quienes durante años debieron emigrar de provincia para estudiar esta disciplina.

En el marco del Día del Sociólogo y la Socióloga, el coordinador de la carrera, el licenciado Walter Lauphan, destacó a Elonce la importancia de este acontecimiento para la educación superior entrerriana. “Es un momento histórico para la universidad pública entrerriana porque este año se inició la primera cohorte de estudiantes de Sociología, así que muy contentos con eso”, expresó.

La nueva propuesta académica busca responder a las transformaciones de una sociedad cada vez más compleja, incorporando enfoques tradicionales de la disciplina junto con herramientas innovadoras vinculadas al análisis de datos y los entornos digitales.

Una carrera para comprender los desafíos del presente

Durante la entrevista, Lauphan explicó que la Sociología permite analizar fenómenos muy diversos que atraviesan la vida cotidiana. “La Sociología analiza cualquier fenómeno de la realidad social, desde los grandes movimientos sociales hasta las causas sociales que impulsan distintos fenómenos. Ayuda a entender por qué existen ciertos condicionantes estructurales que inciden en que las personas permanezcan o no en la pobreza, o por qué determinadas personas pueden sufrir determinadas patologías como los problemas de salud mental o el suicidio”, señaló.

Consultado sobre la situación actual del país, el coordinador sostuvo que los análisis requieren cada vez más profundidad. “Hoy estamos atravesando una época de mucha complejidad, de mucho fraccionamiento. Los grandes relatos y las grandes perspectivas ya no nos ayudan a entender la realidad y hay que hacer un análisis muy minucioso y detallista para comprender cualquier fenómeno”, afirmó.

En ese contexto, la carrera apunta a formar profesionales capaces de interpretar problemáticas contemporáneas relacionadas con las transformaciones sociales, los procesos de urbanización, las dinámicas rurales y las nuevas formas de vinculación impulsadas por las tecnologías.

Redes sociales, datos y nuevas formas de relacionarse

Uno de los aspectos distintivos de la propuesta académica es su enfoque sobre el mundo digital. Según explicó Lauphan, uno de los aportes más innovadores de la carrera es el análisis de las relaciones sociales en los entornos digitales.

“¿Cómo afectan las redes sociales? ¿Cómo nos atraviesan? ¿Cómo modifican la forma en que nos relacionamos entre nosotros? Todos sabemos que desde las formas de trabajo hasta cómo nos enamoramos hoy está atravesado por lo que sucede en las redes sociales”, destacó.

Además, la formación incorpora contenidos vinculados a las ciencias de datos, una herramienta cada vez más requerida en distintos ámbitos profesionales.

“Estamos incorporando fundamentos de ciencia de datos y herramientas técnicas que no son habituales en cualquier carrera de Sociología”, explicó.

Para el docente, este perfil profesionalizante es uno de los principales atractivos para quienes eligieron sumarse a la primera cohorte. “Hay muchos estudiantes y personas que conocían la existencia de la carrera y tenían una deuda pendiente. Seguramente ese es uno de los grandes motivos que llevan a elegirla hoy”, indicó.

Salida laboral y una apuesta innovadora

Respecto al futuro profesional de los egresados, Lauphan explicó que los sociólogos pueden desempeñarse en diversos ámbitos. “Actualmente el campo tiene que ver con la investigación, la docencia universitaria, las consultoras privadas, los estudios de opinión pública, los institutos de estadística y la formulación de estadísticas públicas”, detalló.

Asimismo, señaló que la carrera busca generar nuevos espacios laborales dentro de la provincia. “Aspiramos a que en Entre Ríos también haya lugar en los municipios y en los distintos espacios donde se planifican políticas públicas con una mirada integral”, afirmó.

La licenciatura tiene una duración de cuatro años y se dicta de manera presencial. Además, incorpora una tecnicatura intermedia en Análisis de Datos Sociales que puede obtenerse a los dos años de cursada, ofreciendo una salida laboral temprana para los estudiantes.

Un orgullo para la universidad pública entrerriana

Para Lauphan, la creación de la carrera representa un logro colectivo y un cambio significativo para las nuevas generaciones de estudiantes. “A quienes nos gustaba la Sociología teníamos que irnos de la provincia para estudiar. Si hace dos años me hubieran dicho que esto iba a suceder, jamás lo hubiese pensado”, recordó.

La UNER impulsa la primera licenciatura en sociología de la provincia

El coordinador definió la puesta en marcha de la carrera como una de las iniciativas más innovadoras del país dentro de la disciplina. “La universidad pública entrerriana puede ofrecerla en forma presencial y con un perfil innovador que incorpora elementos de ciencia de datos. La palabra que sintetiza todo es orgullo y emoción”, aseguró.

Finalmente, destacó que uno de los grandes desafíos de los futuros profesionales será interpretar una realidad cada vez más compleja. “Las nuevas generaciones tienen otro vínculo con la política y otras formas de informarse. Las redes sociales juegan un rol fundamental en cómo nos estamos relacionando hoy. Interpretar esa realidad es uno de los grandes temas que tenemos por delante”, concluyó.