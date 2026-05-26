Lanzaron la Diplomatura en Emprendedurismo en UADER: inscripciones, duración, modalidad, y precios

REDACCIÓN ELONCE
La Diplomatura en Emprendedurismo en UADER fue presentada como una nueva propuesta académica orientada a brindar herramientas de gestión, marketing y finanzas a emprendedores y personas que quieran iniciar proyectos propios.
La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) lanzó la nueva Diplomatura en Emprendedurismo, una propuesta de formación impulsada por la Facultad de Ciencias de la Gestión que comenzará el próximo 17 de junio y estará orientada a fortalecer habilidades para emprender o potenciar proyectos en marcha. La iniciativa fue explicada por su directora, la licenciada en Administración de Empresas Wanda Wernli.
“Queremos fortalecer las herramientas para todos aquellos emprendedores o personas que quieran emprender y que estén un poco flojos con ciertas herramientas o que quieran potenciar sus proyectos”, explicó Wernli en diálogo con Elonce, al presentar los objetivos de la diplomatura.
La propuesta está destinada a mayores de 18 años, sin necesidad de contar con título secundario o universitario previo, lo que la convierte en una alternativa de acceso amplio para quienes deseen iniciarse en el mundo del emprendedurismo.
Qué contenidos incluye la diplomatura
La directora detalló que la propuesta no es una carrera universitaria, sino una formación de ocho meses con módulos específicos orientados a la práctica.
“Va a abordar temas como liderazgo, planes de negocio, marketing, inteligencia artificial, finanzas y créditos”, señaló Wernli.
Además, destacó que también se abordarán contenidos vinculados a la formalización de emprendimientos. “Vamos a tocar la temática del monotributo, porque muchas personas quieren avanzar en facturación y no tienen asesoramiento sobre eso”, agregó.
En ese sentido, la formación apunta a cubrir áreas clave para la profesionalización de proyectos independientes, en un contexto donde el emprendedurismo creció fuertemente en los últimos años.
Modalidad virtual y acceso desde cualquier lugar
Otro de los puntos centrales de la propuesta es su modalidad completamente virtual, lo que permitirá la participación de estudiantes de distintos puntos de la provincia y del país.
Wernli destacó que la Facultad busca ampliar el acceso a la formación académica. “Estamos en constante búsqueda de poder llegar a más cantidad de personas de la manera más cómoda también para ellos”, sostuvo.
La cursada será sincrónica y asincrónica, con clases en vivo y materiales grabados disponibles durante varios días.
Inscripción, costos e interés creciente
La diplomatura ya cuenta con más de 30 inscriptos y mantiene las inscripciones abiertas, aunque con cupos limitados. “Estamos súper contentos, consideramos que ahora va a aumentar la cantidad de interesados”, indicó Wernli.
Las clases comenzarán el miércoles 17 de junio y se dictarán todos los miércoles de 14:30 a 16:30. La inscripción se realiza a través del sitio oficial de la facultad: https://fcg.uader.edu.ar/
En cuanto a los costos, se informó una matrícula inicial de 25.000 pesos y ocho cuotas de 48.000 pesos. Para integrantes de la comunidad UADER —docentes, graduados y estudiantes— se aplica un descuento, quedando las cuotas en 33.600 pesos.
Finalmente, Wernli destacó el impacto de la formación en el contexto actual. “Muchas personas comienzan emprendiendo para solventarse mientras estudian o trabajan, y esta capacitación les permite potenciar sus proyectos y crecer”, concluyó.