Tras el cierre temporal en Granja Tres Arroyos, trabajadores se movilizaron y habrá audiencia

La crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos sumó un nuevo capítulo este martes con el cierre temporario de la planta "La China", ubicada en la ciudad de Concepción del Uruguay. La medida fue comunicada por el Sindicato de la Alimentación durante la madrugada y generó preocupación entre los trabajadores que intentaron ingresar al establecimiento para cumplir con sus tareas habituales.

El anuncio fue realizado horas antes del inicio de la jornada laboral y tomó por sorpresa a gran parte del personal. Según el mensaje difundido por el gremio, el establecimiento permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso”, en el marco del conflicto que desde hace semanas afecta a la firma avícola.

Convocaron a una asamblea urgente

Tras comunicar la paralización de actividades, el Sindicato de la Alimentación convocó a una asamblea para este martes a las 14 en el camping recreativo del gremio, ubicado frente a Enersa, sobre el camino a Uncal, publicó LaPirámide.

La manifestación se resolvió luego de un encuentro mantenido con el intendente José Eduardo Lauritto y se desarrolló en medio de un clima de fuerte preocupación e incertidumbre entre los empleados de la empresa. Según denunciaron durante la protesta, unas 900 familias quedaron afectadas por la paralización de actividades dispuesta de manera unilateral por la firma avícola.

Algunos trabajadores comenzaron a relatar las dificultades registradas desde las primeras horas de la mañana al intentar acceder a sus puestos laborales. “Hoy recién fui a Beccar pero no me dejaron entrar, está todo parado en Granja y nadie puede entrar, sólo seguridad”, expresó uno de los empleados afectados por la medida.

Movilización tras audiencia

La situación profundizó la incertidumbre entre los empleados, quienes aún no recibieron precisiones oficiales sobre los motivos concretos del cierre ni sobre el impacto que tendrá la medida en la continuidad laboral de los trabajadores de la planta.

Tras participar de la asamblea sindical, trabajadores de Granja Tres Arroyos se movilizaron este martes por la tarde en inmediaciones del Monumento al General Urquiza.

Esperan definiciones en una audiencia en Paraná

Luego de la movilización realizada en Concepción del Uruguay, los trabajadores confirmaron que este miércoles se desarrollará una audiencia en Paraná, donde esperan que puedan surgir definiciones sobre la continuidad de las actividades y la situación laboral de los empleados.