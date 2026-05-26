El servicio telefónico de Enersa estará fuera de funcionamiento por tareas técnicas

La empresa informó que el SATI permanecerá inoperativo este miércoles 27 de mayo entre las 19 y las 20.30. Habilitaron vías alternativas para reclamos y consultas.
El servicio telefónico de Enersa. Enersa informó que este miércoles 27 de mayo se realizará una interrupción programada del Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI) debido a tareas de mantenimiento y mejoras técnicas.
Según comunicó la empresa provincial de energía, el sistema permanecerá inoperativo entre las 19 y las 20.30, período durante el cual los usuarios no podrán comunicarse mediante la línea habitual de atención telefónica.
Desde la distribuidora aclararon que, mientras duren los trabajos programados, continuarán habilitados distintos canales alternativos para que los clientes puedan realizar consultas o informar inconvenientes vinculados al suministro eléctrico.
Canales alternativos para reclamos
En caso de registrarse cortes de energía durante el lapso de mantenimiento, los usuarios podrán reportar la falta de suministro mediante mensaje de texto al número 70080.
Para efectuar el reclamo, deberán enviar la palabra “LUZ”, seguida de un espacio y el número de ID correspondiente al suministro eléctrico afectado.
Además, la empresa recordó que continuarán funcionando sus canales digitales de atención, entre ellos el correo electrónico tramitescomerciales@enersa.com.ar y las redes sociales oficiales de la compañía.
Atención digital y página web
La prestataria también confirmó que permanecerá operativa su página oficial, donde los usuarios podrán acceder a información de servicios y canales de contacto.
Enersa indicó que las tareas forman parte de un esquema de mantenimiento programado destinado a mejorar el funcionamiento del sistema de atención telefónica integral.
Finalizadas las tareas técnicas, el servicio SATI retomará su funcionamiento habitual para la atención de consultas, reclamos y gestiones comerciales de los usuarios.