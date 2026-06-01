Black Hawk para Argentina: el Ejército avanza con la compra de helicópteros de Estados Unidos

La iniciativa de incorporar Black Hawk para Argentina dio un paso clave luego de que las Fuerzas Armadas confirmaran oficialmente el avance de las negociaciones para adquirir helicópteros UH-60 Black Hawk provenientes de los Estados Unidos. La operación contempla una compra inicial de cuatro aeronaves, aunque el objetivo de largo plazo es ampliar la flota hasta alcanzar diez unidades.

La decisión fue comunicada por el jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, teniente general Oscar Santiago Zarich, durante el acto por el 216° aniversario de la fuerza. El anuncio se enmarca en un proceso de modernización militar que busca recuperar capacidades estratégicas que se perdieron tras la baja de los helicópteros Puma y Super Puma, utilizados durante décadas para transporte y apoyo logístico.

De concretarse la operación, las primeras aeronaves podrían arribar al país antes de fin de año. Además de la adquisición de los helicópteros, el Gobierno nacional también busca cerrar acuerdos vinculados al armamento, mantenimiento y entrenamiento de las tripulaciones que operarán el nuevo sistema.

Una apuesta por la modernización de las Fuerzas Armadas

Durante su discurso, Zarich destacó la necesidad de adaptar la estructura militar a los desafíos actuales y explicó que la incorporación de nuevas tecnologías es una prioridad para la fuerza.

"En un entorno desafiante de alta competencia, donde el poder duro vuelve a consolidarse, el Ejército Argentino avanza en un proceso de transformación orientado a consolidar una fuerza moderna y flexible, preparada para el siglo 21", afirmó el jefe militar.

Foto: Iprofesional.

Asimismo, agregó que "la velocidad de los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, la información y los sistemas no tripulados han cambiado la realidad militar". En ese contexto, el oficial vinculó la llegada de los Black Hawk con otros proyectos de reequipamiento que se encuentran en marcha dentro del Ejército.

"Queremos revisar nuestras ideas y cuestionar supuestos. La creatividad y la flexibilidad son aptitudes individuales tan importantes como el espíritu ofensivo. Estamos convencidos de que este es el momento de hacer los cambios. Bajo esa visión, avanzamos con convenios en el TAM 2C, Stryker, el Black Hawk, y los sistemas anti dron", dijo.

Helicópteros con múltiples capacidades operativas

Los UH-60 Black Hawk son considerados una de las plataformas más versátiles dentro de la aviación militar moderna. Diseñados originalmente para operaciones tácticas, han demostrado su eficacia en escenarios de combate, rescate y asistencia humanitaria en distintos puntos del mundo.

En el caso argentino, las autoridades consideran que estas aeronaves permitirán reforzar capacidades clave vinculadas al transporte de tropas, evacuación médica, búsqueda y rescate, operaciones especiales y apoyo logístico. También podrían ser utilizadas en tareas de guerra electrónica y otras misiones específicas dependiendo de futuras configuraciones.

La incorporación de estos helicópteros busca cubrir parcialmente el vacío operativo que dejó la salida de servicio de los Puma y Super Puma, aeronaves que durante años desempeñaron un papel central en la movilidad aérea de las Fuerzas Armadas.

Foto: Infodron.

Además, el plan contempla la posibilidad de realizar actualizaciones tecnológicas sobre las unidades adquiridas. Según trascendió, los aparatos que eventualmente lleguen al país podrían recibir mejoras desarrolladas por la empresa israelí Elbit Systems para extender su vida útil y optimizar sus capacidades.

Una oportunidad generada por la reestructuración de Estados Unidos

La disponibilidad de los Black Hawk surge en gran medida por un proceso de reorganización que atraviesan actualmente la Aviación del Ejército y la Guardia Nacional de Estados Unidos. Según informes especializados, ambas instituciones avanzan en una reducción de parte de sus flotas.

De acuerdo con análisis publicados por medios del sector defensa, el retiro programado de más de 200 helicópteros UH-60L durante los próximos años podría abrir una oportunidad para países aliados interesados en incorporar este tipo de material a costos considerablemente inferiores a los de una unidad nueva.

Actualmente, se estima que cada helicóptero usado tendría un valor superior a los dos millones de dólares, una cifra muy por debajo del costo de las versiones más modernas fabricadas actualmente.