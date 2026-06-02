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Sociedad Convocatoria 2026

Abrieron las inscripciones para ingresar a la Policía de Entre Ríos: requisitos, edades y plazos

Desde el 2 al 30 de junio estarán habilitadas las preinscripciones para las carreras de Oficiales y Agentes, mientras que también se confirmaron las nuevas evaluaciones físicas y la documentación obligatoria.

2 de Junio de 2026
Cadetes de la Policía de Entre Ríos.
Cadetes de la Policía de Entre Ríos.

Desde el 2 al 30 de junio estarán habilitadas las preinscripciones para las carreras de Oficiales y Agentes, mientras que también se confirmaron las nuevas evaluaciones físicas y la documentación obligatoria.

La Policía de Entre Ríos anunció la apertura de las preinscripciones del ciclo lectivo 2027 para las carreras de Oficiales y Agentes, destinadas a quienes quieran incorporarse a la fuerza provincial.

 

El proceso estará habilitado desde el 2 hasta el 30 de junio y toda la información oficial se encuentra disponible a través del sitio web institucional.

 

 

Cómo será el proceso de inscripción

 

Las personas interesadas deberán completar formularios específicos y presentar una importante cantidad de documentación obligatoria.

Entre los requisitos figuran DNI, certificado analítico o constancia de finalización del secundario, certificado de buena conducta, estudios médicos y documentación vinculada con antecedentes judiciales.

 

Además, quienes se postulen deberán superar evaluaciones físicas, psicológicas, médicas e intelectuales. Las pruebas físicas incluirán ejercicios abdominales, flexiones de brazo y una carrera de 1.000 metros para medir resistencia aeróbica y anaeróbica.

 

La fuerza también informó que no se recibirán inscripciones con documentación incompleta.

 

Escuela de la Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os.
Escuela de la Policía de Entre Ríos.

 

Requisitos para ingresar como Oficial o Agente

 

Para ingresar a la Escuela de Oficiales de la Policía de Entre Ríos, los postulantes deberán tener entre 18 y 27 años al momento de la incorporación. En tanto, para la de Agentes se aceptarán aspirantes de entre 18 y 30 años.

 

En ambos casos se exige tener el secundario completo, no poseer antecedentes policiales o judiciales y cumplir con parámetros físicos específicos de estatura.

Además, no podrán tener tatuajes visibles utilizando ropa deportiva de mangas cortas y shorts.

 

La convocatoria también establece que quienes hayan sido rechazados en más de dos oportunidades en exámenes psicofísicos anteriores no podrán volver a presentarse.

 

 

Dónde consultar la información oficial

 

Toda la documentación y formularios necesarios para la inscripción pueden descargarse desde el sitio oficial de la Policía de Entre Ríos.

 

Allí también se detallan los pasos para tramitar certificados de reincidencia y los estudios médicos requeridos para completar el proceso.

Temas:

policía de entre ríos inscripciones Oficiales agentes
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