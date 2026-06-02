Cómo acceder a los nuevos créditos hipotecarios sin sorteos en Entre Ríos

Créditos hipotecarios RAÍCES es el nuevo programa impulsado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), que busca facilitar el acceso a soluciones habitacionales mediante un sistema de evaluación continua que reemplaza los tradicionales sorteos. La iniciativa contempla financiamiento para construir una vivienda en terreno propio o para realizar ampliaciones, terminaciones y mejoras en inmuebles existentes.

Según se informó oficialmente, el programa funciona con créditos hipotecarios a tasa cero, aunque las cuotas se actualizan mediante la Unidad de Vivienda (UVI), un índice que sigue la evolución del costo de la construcción determinado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Además, la cuota mensual no podrá superar el 20 por ciento de los ingresos del beneficiario.

Otra de las novedades es que la inscripción permanece abierta de forma continua, por lo que los interesados pueden iniciar el trámite en cualquier momento sin depender de convocatorias específicas. El acceso es sin sorteos, es decir que se determina mediante una evaluación económica, financiera, técnica y documental.

Dos líneas de financiamiento

La Línea 1 está destinada a quienes poseen un terreno escriturado y proyectan construir su vivienda única y permanente. Los montos máximos varían según el proyecto: hasta 26.400 UVI para monoambientes, 36.400 UVI para viviendas de un dormitorio y 46.000 UVI para unidades de dos dormitorios. El plazo de devolución puede extenderse hasta 25 años.

Por su parte, la Línea 2 está orientada a propietarios que necesiten finalizar una obra, ampliar ambientes o realizar mejoras habitacionales. En este caso, el financiamiento tiene un tope de 20.000 UVI y un plazo de devolución de hasta 10 años.

Desde el IAPV indicaron que el crédito puede solicitarse tanto de manera individual como grupal, una posibilidad que amplía el acceso para personas solas que cumplan las condiciones establecidas por la operatoria.

Requisitos para acceder

Entre las condiciones exigidas figuran ser mayor de 18 años, contar con DNI argentino o nacionalizado, residir en Entre Ríos y acreditar ingresos formales de entre dos y diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). También se exige una antigüedad laboral mínima de un año y estar inscripto en el Registro de Demanda Habitacional del IAPV con los datos actualizados.

Asimismo, los postulantes no deben registrar condición de deudores alimentarios ni haber sido beneficiarios de programas habitacionales estatales, salvo las excepciones previstas en la normativa. Para la línea de construcción se requiere acreditar la titularidad del terreno, mientras que para ampliaciones o mejoras se debe demostrar la propiedad del inmueble a intervenir.

El programa también exige la participación de un profesional matriculado —arquitecto, ingeniero o maestro mayor de obra— encargado de elaborar el proyecto y dirigir los trabajos. No se financian construcciones complementarias como quinchos, galerías o cocheras.

Cómo es el trámite

El proceso consta de siete etapas: inscripción, validación de la documentación, evaluación inicial, evaluación técnica y económica, presentación de documentación original, aprobación y firma del contrato hipotecario, y desembolso de los fondos.

Una vez finalizada la obra, los beneficiarios cuentan con un período de gracia aproximado de 60 días antes de comenzar a pagar las cuotas del crédito.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el objetivo de RAÍCES es otorgar mayor previsibilidad y transparencia al acceso al financiamiento habitacional, eliminando el factor azar y priorizando el cumplimiento de requisitos objetivos para cada solicitante.

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