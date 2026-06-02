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Cuatro autos protagonizaron un choque en cadena en Paraná

El siniestro vial ocurrió sobre calle Churruarín, entre Sors Cirera y Sargento Cabral. Una camioneta Peugeot Partner impactó contra un Fiat 147 y desencadenó una colisión que involucró a otros vehículos.

2 de Junio de 2026
Choque en cadena en Avenida Churruarín
Choque en cadena en Avenida Churruarín

El siniestro vial ocurrió sobre calle Churruarín, entre Sors Cirera y Sargento Cabral. Una camioneta Peugeot Partner impactó contra un Fiat 147 y desencadenó una colisión que involucró a otros vehículos.

Un choque múltiple se registró durante la mañana de este martes en Paraná y dejó importantes daños materiales en cuatro vehículos que circulaban por calle Churruarín, entre Sors Cirera y Sargento Cabral. El siniestro ocurrió cuando los automóviles se encontraban detenidos debido a una congestión de tránsito y una camioneta Peugeot Partner no logró frenar a tiempo.

 

Según pudo saber Elonce, los vehículos aguardaban la habilitación del tránsito debido a una fila que se había formado en las inmediaciones de un semáforo. En esas circunstancias, el conductor de la Partner habría circulado a una velocidad considerable y terminó impactando contra la parte trasera de un Fiat 147.

 

Como consecuencia del fuerte golpe, se produjo una colisión en cadena que involucró además a un Chevrolet Cruze y un Volkswagen Gol. Delante de estos vehículos se encontraba un quinto automóvil que no sufrió daños y se retiró del lugar.

Importantes daños en los rodados

El impacto provocó importantes daños materiales en los cuatro vehículos involucrados. A pesar de la magnitud del choque, no se registraron personas con lesiones de gravedad.

 

No obstante, el conductor del Fiat 147 manifestó sentir dolores en un brazo y en una pierna tras el siniestro, aunque no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

 

Personal de Comisaría Cuarta intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y ordenar el tránsito mientras se retiraban los vehículos afectados.

Uno de los ocupantes del Volkswagen Gol, quien se dirigía a trabajar en el rubro de la construcción, relató a Elonce cómo ocurrió el choque: "Por la fila del semáforo la Partner nos chocó a todos", expresó el trabajador mientras observaba los daños ocasionados en su vehículo. Elonce.com

 

Temas:

choque múltiple Paraná accidente de tránsito calle Churruarín daños materiales
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