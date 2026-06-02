Denunció que su hijo adolescente y su nuera le robaron la moto y efectuaron disparos

Una vecina de Paraná denunció que su hijo de 16 años y su nuera de 19 habían tomado sin autorización una motocicleta de su propiedad y se dirigieron hacia la zona de calle Gianelli, donde presuntamente se habrían efectuado detonaciones de arma de fuego.

Tras recibir la denuncia, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda en el sector señalado por la denunciante para localizar a los involucrados y esclarecer las circunstancias del hecho.

Como resultado de las tareas realizadas, los uniformados encontraron en primer término a la joven de 19 años junto a la motocicleta Motomel 110cc denunciada. Posteriormente, a pocos metros del lugar, localizaron al adolescente de 16 años.

Medidas dispuestas por la Fiscalía

Una vez concretado el procedimiento, se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso la correcta identificación de la joven, quedando supeditada a la causa que se instruye.

Además, se ordenó la realización de pruebas de dermotest tanto a la mujer como al menor, con el objetivo de avanzar en la investigación relacionada con los presuntos disparos denunciados.

En paralelo, tomó intervención la División Minoridad, que dispuso las medidas de resguardo correspondientes para el adolescente y su posterior traslado al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF).

Finalmente, la motocicleta involucrada en el hecho fue restituida a su propietaria, quien había radicado la denuncia que dio origen al procedimiento policial.