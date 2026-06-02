Por una concentración extraordinaria de surubíes, prohíben la pesca en un tramo del río Paraná

Con el objetivo de proteger cardúmenes en un sector del río Paraná, los organismos ambientales de Corrientes y Chaco prohibieron de manera temporal la pesca del surubí.
Las provincias de Corrientes y Chaco dispusieron una veda extraordinaria de pesca en un sector del río Paraná tras detectar una concentración inusual de ejemplares de surubí. La medida prohíbe de manera temporal toda actividad de pesca comercial, deportiva y de subsistencia con el objetivo de preservar la especie y evitar una mayor presión sobre el recurso ictícola.
La restricción fue oficializada el 29 de mayo luego de constatar la presencia de un importante cardumen de surubíes en un tramo específico del río.
Para asegurar el cumplimiento de la norma, se han establecido sanciones económicas contundentes. Aquellos que sean sorprendidos incumpliendo la veda serán pasibles de una multa equivalente al valor de quinientos (500) litros de combustible Súper.
Dónde rige la prohibición
En Corrientes, la medida fue establecida a través de la Disposición N.º 618 de la Dirección de Recursos Naturales. La normativa prohíbe toda actividad pesquera entre los kilómetros 1.232 y 1.238 del río Paraná, en la zona norte de Isla Pelón.
Por su parte, la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad de Chaco emitió la Disposición N.º 023, que establece una restricción equivalente en las aguas bajo su jurisdicción.
Las autoridades explicaron que la medida fue coordinada entre ambas provincias debido a que el fenómeno involucra un sector compartido del río y requiere una estrategia conjunta de conservación.
En la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay y la zona conocida como Los Cables, el propósito de resguardar la reproducción y conservación de la especie.
Los operativos de fiscalización y control son llevados adelante por la Brigada Operativa Ambiental (BOA), en conjunto con la Policía Fluvial del Chaco, organismos de Recursos Naturales de la provincia de Corrientes y la Prefectura Naval Argentina, quienes realizan recorridas permanentes y tareas de monitoreo en la zona.
Desde la Subsecretaría de Ambiente destacaron la importancia de estas acciones para proteger los recursos pesqueros y preservar la biodiversidad del Río Paraná, al tiempo que solicitaron la colaboración de la comunidad para respetar las restricciones vigentes.
Asimismo, recordaron que el cumplimiento de la normativa resulta fundamental para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos y la conservación de las especies que habitan el río.
Un fenómeno que encendió las alarmas
Según informaron los organismos técnicos, la acumulación extraordinaria de surubíes en una superficie reducida incrementó significativamente la vulnerabilidad de la especie frente a la actividad pesquera. La presencia de cientos de ejemplares concentrados en una misma zona atrajo un aumento de pescadores y embarcaciones, una situación que podría generar un fuerte impacto sobre la población de peces si no se implementaban medidas preventivas. Por ese motivo, las autoridades resolvieron actuar rápidamente para resguardar, proteger y cuidar los recursos ictícolas, evitando que la captura masiva afecte la sustentabilidad de la especie.
Hasta cuándo durará la veda
Las disposiciones establecen que la prohibición permanecerá vigente hasta que los equipos técnicos y biológicos determinen que la concentración de ejemplares se ha dispersado y que las condiciones ecológicas han vuelto a la normalidad. Mientras tanto, se reforzarán los controles y operativos de fiscalización en la zona para garantizar el cumplimiento de la normativa.