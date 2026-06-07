Día del Periodista: la vocación de contar lo nuestro

REDACCIÓN ELONCE
En el Día del Periodista, se destaca la importancia de informar con cercanía y responsabilidad. La fecha invita a reflexionar sobre el valor de la comunicación y el compromiso con la comunidad.
Día del Periodista. Cada 7 de junio es una oportunidad para detenernos un instante y reflexionar sobre el sentido profundo de nuestra tarea. Es el día en que reconocemos a quienes eligieron el periodismo como forma de vida, pero también a quienes, desde distintos lugares, hacen posible que la información llegue cada día a miles de entrerrianos.
Informar para construir comunidad
El mundo cambia y se transforma constantemente. Sin embargo, hay algo que permanece intacto, una convicción inalterable: contar lo que nos pasa, reflejar la realidad de nuestra comunidad y acompañar la vida cotidiana de los entrerrianos. Por eso, en esta fecha especial, queremos agradecer el compromiso, la dedicación y la pasión de cada trabajador que forma parte de este proyecto colectivo.
La identidad entrerriana en cada noticia
Desde Paraná y desde cada rincón de Entre Ríos que reflejamos diariamente, entendemos que informar también es generar pertenencia. Es poner en valor nuestras historias, nuestras instituciones, nuestras tradiciones y los desafíos que enfrentamos como comunidad. Es abrir la conversación sobre los temas que importan a la provincia y dar voz a quienes muchas veces no la encuentran en otros ámbitos.
La importancia de las voces locales
También creemos en el valor de un periodismo capaz de visibilizar necesidades y despertar la solidaridad de una comunidad.
Este Día del Periodista nos recuerda la importancia de seguir informando con cercanía, responsabilidad y una mirada atenta a las distintas voces de nuestra comunidad.
Porque el desafío sigue siendo el mismo: escuchar, comprender y contar lo que nos pasa.