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Deportes Preocupación en el fútbol

Christian Eriksen volvió a desplomarse en una cancha y revive el recuerdo del paro cardíaco de 2021

El mediocampista danés sufrió un episodio durante el encuentro entre Dinamarca y Ucrania que obligó a la intervención inmediata de los servicios médicos. La situación reavivó el recuerdo de su anterior episodio.

7 de Junio de 2026
Christian Eriksen.
Christian Eriksen.

El mediocampista danés sufrió un episodio durante el encuentro entre Dinamarca y Ucrania que obligó a la intervención inmediata de los servicios médicos. La situación reavivó el recuerdo de su anterior episodio.

El fútbol europeo volvió a vivir momentos de máxima tensión este domingo por la salud de Christian Eriksen. El mediocampista de Dinamarca se desplomó durante el amistoso que su selección disputaba frente a Ucrania, en un episodio que generó una inmediata preocupación a pocos días del inicio del Mundial 2026.

 

La situación ocurrió durante el segundo tiempo del encuentro disputado en la ciudad de Odense. Según las primeras reconstrucciones difundidas por medios europeos, Christian Eriksen se llevó una mano al pecho antes de caer sobre el césped, lo que motivó la rápida intervención de los equipos médicos presentes en el estadio.

 

 

Compañeros y rivales reaccionaron de inmediato y rodearon al futbolista mientras recibía asistencia sanitaria. La escena recordó inevitablemente el dramático episodio que protagonizó durante la Eurocopa de 2021, cuando sufrió un paro cardíaco en pleno partido entre Dinamarca y Finlandia.

 

El partido fue suspendido

 

Ante la gravedad de la situación, las autoridades deportivas decidieron suspender el amistoso cuando Dinamarca se imponía por 2 a 1 en el marcador.

 

Minutos después, la Federación Danesa de Fútbol emitió un comunicado para informar que Christian Eriksen permanecía consciente y que su estado era estable dentro de las circunstancias.

 

 

Posteriormente, el jugador fue trasladado a un centro médico para realizar estudios complementarios y permanecer bajo observación. Diversos reportes indicaron que logró incorporarse tras recibir atención en el campo de juego y abandonó el estadio acompañado por personal sanitario.

 

Qué se sabe sobre su estado de salud

 

La preocupación generada por el episodio está directamente relacionada con los antecedentes médicos del futbolista. En junio de 2021, Eriksen sufrió un paro cardíaco durante un partido de la Eurocopa y debió ser reanimado en el propio terreno de juego, en una de las escenas más impactantes que recuerde el fútbol moderno.

 

 

Tras aquel incidente, al jugador se le implantó un desfibrilador cardíaco y posteriormente logró regresar a la competencia profesional, convirtiéndose en un ejemplo de superación dentro del deporte.

 

Hasta el momento no se difundió un parte médico detallado sobre las causas que provocaron el episodio sufrido por Christian Eriksen este domingo.

Temas:

Christian Eriksen paro cardíaco Dinamarca
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