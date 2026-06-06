Balerdi se lesionó y encendió la alarma en la Selección a días del debut mundialista

La Selección argentina recibió una noticia preocupante a solo diez días de su debut en el Mundial 2026. Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular durante un entrenamiento y su participación en la Copa del Mundo quedó seriamente comprometida.

El defensor de 27 años, que milita en el Olympique de Marsella, padeció una lesión en el sóleo de la pierna derecha en la antesala del amistoso que el seleccionado disputará ante Honduras en Texas.

La situación obligó al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni a evaluar posibles alternativas en caso de que el zaguero no logre recuperarse a tiempo.

Quiénes aparecen como reemplazantes

Aunque la Asociación del Fútbol Argentino aún no difundió un parte médico oficial, la posibilidad de una baja definitiva comenzó a tomar fuerza en las últimas horas.

Entre los principales candidatos para ocupar su lugar aparecen Marcos Senesi y Lucas Martínez Quarta, dos futbolistas con experiencia en el seleccionado y que ya formaron parte de convocatorias anteriores.

También figuran como alternativas Agustín Giay y Nicolás Capaldo, quienes actualmente trabajan junto al plantel en Estados Unidos mientras se desarrolla la preparación para la Copa del Mundo.

La preocupación de Scaloni

Durante la conferencia de prensa previa al amistoso ante Honduras, Scaloni reconoció que varios jugadores llegan con molestias físicas y que la próxima semana será determinante.

“La semana que viene va a ser importante para saber dónde estamos parados. A estos chicos que están entrenando aparte les levantaremos las cargas y veremos cómo llegan”, explicó el entrenador.

Además, remarcó que no se arriesgará a ningún futbolista que no se encuentre en plenitud física para afrontar el torneo.

La cuenta regresiva para el Mundial

Argentina disputará este sábado su primer amistoso preparatorio frente a Honduras y luego enfrentará a Islandia antes de enfocarse por completo en el debut mundialista.

El estreno de la Albiceleste en la Copa del Mundo será el 16 de junio frente a Argelia, en un encuentro correspondiente al Grupo J.

Mientras tanto, la evolución de Balerdi será seguida de cerca por el cuerpo técnico, que deberá definir en los próximos días si el defensor llega en condiciones o si será reemplazado en la lista definitiva para el torneo.