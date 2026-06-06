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La Selección argentina se enfrenta con Honduras, en su primer amistoso previo al Mundial 2026

La Selección argentina, que es dirigida por Lionel Scaloni, llega a este encuentro en plena preparación para el Mundial, aunque con varios jugadores tocados desde lo físico que incluso generan preocupación en el cuerpo técnico.

6 de Junio de 2026
La Selección argentina se prepara para afrontar el primer amistoso
La Selección argentina se prepara para afrontar el primer amistoso Foto: archivo

La Selección argentina, que es dirigida por Lionel Scaloni, llega a este encuentro en plena preparación para el Mundial, aunque con varios jugadores tocados desde lo físico que incluso generan preocupación en el cuerpo técnico.

La Selección argentina rumbo al Mundial 2026 tendrá este sábado su primera prueba formal cuando enfrente a Honduras en un amistoso internacional preparatorio para la máxima cita del fútbol. El encuentro se disputará desde las 21 en el Kyle Field Stadium de Texas, Estados Unidos, con transmisión de TyC Sports y Telefe.

 

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega al compromiso en medio de la puesta a punto para la Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México, aunque con varias figuras afectadas por molestias físicas que obligarán al entrenador a modificar la formación habitual.

 

Entre las ausencias más destacadas aparecen Lionel Messi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nico Paz, quienes no serán arriesgados en este primer ensayo.

Scaloni confirmó cambios en el arco

 

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, Scaloni adelantó que Emiliano “Dibu” Martínez no atajará en los amistosos. “Va a atajar Juan Musso y seguramente el próximo lo ataje Gerónimo Rulli”, explicó el entrenador, quien además señaló que también podría sumar minutos el arquero Santiago Beltrán.

El técnico campeón del mundo remarcó que el objetivo de estos amistosos será observar alternativas y administrar las cargas físicas de los futbolistas que llegaron con diferentes molestias. En ese sentido, confirmó que “Dibu” no participará de ninguno de los dos encuentros preparatorios.

 

“Los jugadores que llegaron con problemas físicos van mejorando”, sostuvo Scaloni, quien evitó asumir favoritismos de cara a la fase de grupos del Mundial.

Un historial favorable y la mira puesta en el debut

 

La Albiceleste compartirá el Grupo J de la Copa del Mundo junto a Argelia, Austria y Jordania.

 

Argentina y Honduras se enfrentaron en tres oportunidades, todas con victorias argentinas. El primer cruce fue en 2003 con triunfo 3 a 1, luego llegó el éxito por 1 a 0 en 2016 y finalmente el 3 a 0 registrado en 2022.

 

El combinado nacional trabajó durante los últimos días en Kansas, donde estableció su base de operaciones para completar la preparación antes del debut mundialista.

Scaloni también destacó la fortaleza mental del plantel: “Estos chicos están acostumbrados a la presión” y agregó que “los 26 forman parte del equipo”, en referencia a la importancia de todo el grupo de cara al desafío mundialista.

 

Posibles formaciones

 

Argentina: Juan Musso; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

 

Honduras: Edrick Menjívar; Luis Santamaría, Denil Maldonado, Luis Vega y Franklin Flores; Kervin Arriaga, Deybi Flores, Rigoberto Rivas y Edwin Rodríguez; Luis Palma y Anthony Lozano. DT: Reinaldo Rueda.

Temas:

Selección Argentina Lionel Scaloni Mundial 2026
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