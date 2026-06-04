La Selección argentina vuelve a encabezar el ranking FIFA a días del Mundial

La Selección argentina recuperó el primer puesto del ranking FIFA a menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026, en un contexto que refuerza su condición de candidata y vigente campeona del mundo.

El ascenso al liderazgo se produjo tras los recientes amistosos internacionales, en los que España empató y Francia sufrió una derrota, resultados que modificaron el orden en la cima del listado.

De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni alcanzó los 1874,81 puntos, superando por un margen mínimo a España (1873,01) y dejando a Francia en el tercer lugar con 1869,43 unidades.

El ranking FIFA

Un regreso a la cima en el momento clave

Desde la Asociación del Fútbol Argentino destacaron la relevancia del logro en la antesala del máximo torneo internacional.

“La Selección Argentina, última campeona del mundo, volvió a obtener la primera posición en el ranking que elabora la FIFA, el cual se actualiza en tiempo real. La segunda posición la obtiene España y Francia cayó dos lugares en la clasificación de la actualidad”, señalaron en su sitio oficial.

Además, remarcaron el valor simbólico del momento: “A doce días del debut de la Scaloneta en la Copa del Mundo 2026, Argentina volvió a tener el lugar más deseado del podio”.

Este regreso al primer puesto se produce luego de que la Albiceleste hubiera perdido esa posición en septiembre del año pasado, en medio de la rotación habitual que caracteriza al ranking.

Un liderazgo que aún no es definitivo

Si bien Argentina encabeza actualmente la clasificación, la diferencia con sus perseguidores es muy ajustada, lo que deja abierta la posibilidad de cambios en los próximos días.

Desde la propia FIFA anticiparon que la próxima actualización oficial del ranking se publicará el 10 de junio, por lo que los resultados de los amistosos previos al Mundial serán determinantes.

En ese sentido, la continuidad en la cima dependerá del rendimiento en los próximos compromisos, así como de lo que ocurra con sus rivales directos.

Los amistosos que definirán el escenario

La Selección argentina disputará dos partidos clave antes del inicio del Mundial 2026. El primero será frente a Honduras el 6 de junio, mientras que el segundo se jugará ante Islandia el 9 de junio.

Ambos encuentros servirán no solo como preparación futbolística, sino también como instancia decisiva para sostener el liderazgo en el ranking.

En caso de no conseguir buenos resultados, y si selecciones como Francia o España logran victorias en sus respectivos amistosos, la Albiceleste podría volver a perder el primer puesto.