El nombre que vuelve a sonar en Boca para reemplazar a Úbeda

La búsqueda del nuevo entrenador de Boca Juniors ya está en marcha tras la salida oficial de Claudio Úbeda, y en ese escenario comenzó a ganar fuerza un nombre que genera expectativa dentro del mundo xeneize. Con la obligación de pelear en todos los frentes y cortar una sequía de títulos que se extiende por casi cuatro años, la dirigencia analiza opciones mientras el hermetismo domina la escena en Brandsen 805.

El desafío que tendrá el próximo técnico no es menor. Boca deberá competir en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, con la exigencia permanente de un club acostumbrado a pelear por campeonatos. En ese contexto, el perfil buscado combina experiencia, conocimiento de la institución y capacidad para manejar la presión de un entorno altamente demandante.

En las últimas semanas se mencionaron distintos candidatos como posibles sucesores, entre ellos Néstor Lorenzo, Jorge Sampaoli y Gustavo Costas. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular con mayor fuerza un nombre con pasado reciente y exitoso en el club, que despierta opiniones divididas pero también respaldo en sectores de la dirigencia.

Un regreso que genera expectativa

Se trata de un entrenador que ya dejó su huella en la institución tanto como futbolista como en su etapa en el banco de suplentes: Rodolfo Arruabarrena. Su ciclo anterior estuvo marcado por títulos locales, campañas competitivas a nivel internacional y un conocimiento del mundo Boca, algo que hoy vuelve a ser valorado puertas adentro.

Durante su etapa como director técnico, dirigió 75 partidos oficiales con un balance de 47 victorias, 13 empates y 15 derrotas. En ese período logró consagrarse campeón del torneo local y de la Copa Argentina, además de alcanzar instancias decisivas en competencias internacionales, donde su equipo mostró un rendimiento sólido y protagonista.

Uno de los recuerdos más fuertes de aquella gestión fue el camino en la Copa Libertadores, donde el equipo terminó la fase de grupos con puntaje perfecto y se posicionó como uno de los grandes candidatos. Sin embargo, su participación quedó marcada por una serie de octavos de final que no pudo completarse en condiciones normales y que todavía permanece en la memoria del hincha.

Un recorrido internacional extenso, pero con dudas

Desde su salida del club, el entrenador continuó su carrera en distintas ligas del exterior. Pasó por equipos de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto y Arabia Saudita, además de haber tenido una experiencia al frente de una selección nacional en Medio Oriente. Ese recorrido le permitió sumar rodaje internacional, aunque alejado del alto nivel competitivo sudamericano.

Ese punto es justamente el que genera debate. Mientras algunos consideran que su conocimiento del mundo Boca puede ser clave en un contexto de alta presión, otros remarcan que hace varios años no dirige en una liga de primer nivel del continente.

Incluso, en el entorno futbolístico no descartan que la filtración de su nombre forme parte de una estrategia para medir el impacto en los hinchas antes de tomar una decisión definitiva, algo habitual en momentos de reestructuración en clubes de alta exposición.

La decisión que marcará el futuro inmediato

Mientras tanto, el Consejo de Fútbol mantiene reuniones y analiza alternativas en silencio, consciente de que la elección del próximo entrenador será determinante para el rumbo deportivo del equipo. La exigencia es máxima y el margen de error, mínimo.

En ese contexto, el nombre que vuelve a aparecer en el radar xeneize genera expectativa, recuerdos y también debate. Boca busca a su próximo conductor y, aunque todavía no hay confirmaciones, una posibilidad concreta empieza a tomar forma en el mundo azul y oro.