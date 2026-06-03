Boca acelera la renovación del plantel y analiza la salida de diez futbolistas tras el Mundial

La depuración del plantel de Boca se convirtió en uno de los principales desafíos de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. Mientras continúa la búsqueda del nuevo entrenador tras la salida de Claudio Úbeda, puertas adentro también avanzan las evaluaciones sobre el futuro de varios futbolistas que perdieron protagonismo durante el primer semestre de 2026.

Aunque todavía no hubo anuncios oficiales respecto al próximo director técnico, en el club consideran que la renovación de la plantilla es una decisión necesaria independientemente del nombre que llegue al banco de suplentes. Los bajos rendimientos, las lesiones recurrentes y las situaciones contractuales complejas colocaron a varios jugadores en una posición comprometida.

En ese contexto, una lista de al menos diez futbolistas aparece bajo análisis. Algunos podrían ser transferidos, otros rescindirían sus vínculos y también existen casos de contratos que se acercan a su vencimiento sin avances significativos en las negociaciones.

Exequiel Zeballos.

Zeballos y Cavani, dos situaciones que generan atención

Uno de los casos más delicados es el de Exequiel Zeballos. El delantero santiagueño comenzó el año con buenas actuaciones, aportando un gol y una asistencia, pero una lesión muscular lo mantuvo alejado de las canchas durante más de dos meses.

Las diferencias económicas entre las pretensiones del jugador y la propuesta presentada por Boca complicaron las conversaciones para una renovación. Ante ese escenario, el entorno del futbolista buscaría una transferencia antes que una salida libre al finalizar el contrato.

Si bien la cláusula de rescisión está establecida en 15 millones de euros, la posibilidad de que algún club europeo desembolse esa cifra parece lejana. Entre los interesados figura el conjunto italiano SSC Napoli, aunque hasta el momento no realizó una oferta formal.

Edinson Cavani.

Otro nombre que genera debate es el de Edinson Cavani. El experimentado atacante apenas disputó dos partidos durante 2026 debido a una hernia de disco que continúa limitando su actividad. Su última presentación fue en febrero y todavía no logró dejar atrás el problema físico.

La posibilidad de una intervención quirúrgica continúa sobre la mesa y demandaría varios meses de recuperación. Mientras tanto, el elevado contrato del uruguayo y su escasa participación deportiva alimentan las dudas sobre su continuidad.

Palacios, Zenón y otros nombres en evaluación

El volante chileno Carlos Palacios tampoco pudo tener continuidad. Una sinovitis en la rodilla derecha lo dejó fuera de competencia durante todo el año y recientemente reconoció incertidumbre respecto de su futuro.

Carlos Palacios.

"Tengo contrato con Boca, pero no sé qué va a pasar conmigo", declaró al llegar a Santiago. Sus palabras coincidieron con manifestaciones públicas de dirigentes de Colo-Colo, que dejaron abierta la posibilidad de incorporarlo.

Agustín Martegani también integra la nómina de jugadores con pocas posibilidades de continuidad. El mediocampista apenas fue convocado en contadas ocasiones y prácticamente no tuvo minutos durante el semestre.

La situación de Lucas Janson es similar. Con escasa participación en el Torneo Apertura y la Copa Argentina, el delantero perdió terreno dentro de la consideración técnica y aparece como uno de los candidatos a buscar nuevos horizontes.

Kevin Zenón.

En tanto, Kevin Zenón protagoniza uno de los escenarios más llamativos. El correntino habría manifestado a la dirigencia su intención de buscar nuevos desafíos después del Mundial de Clubes. Pese a haber sido titular frente al poderoso FC Bayern Munich, su presencia en el equipo fue limitada durante gran parte del año.

Rendimientos, lesiones y el futuro del plantel

Milton Giménez tampoco logró consolidarse. Una pubalgia lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses y, aunque sumó cuatro goles en el semestre, no consiguió transformarse en una pieza determinante dentro del equipo.

Los cuestionamientos de los hinchas se hicieron evidentes en distintos encuentros y el delantero aparece entre los futbolistas que podrían ser negociados en el próximo mercado de pases.

Marcelo Weigandt atraviesa una situación parecida. Después de iniciar el año como titular, fue perdiendo terreno hasta quedar relegado por alternativas que originalmente no ocupaban su posición natural. Su rendimiento quedó bajo observación y su continuidad no está garantizada

Marcelo Weigandt

A estos nombres se suman Juan Ramírez y Nicolás Orsini, quienes regresaron de sus respectivos préstamos y no lograron reinsertarse en la estructura futbolística del club. Ambos permanecen sin protagonismo y figuran entre los principales candidatos a salir, publicó Clarín.

Por último, la dirigencia también deberá definir qué ocurrirá con algunos juveniles que tuvieron participación en Primera División pero luego dejaron de ser considerados. Entre ellos aparecen Iker Zufiaurre, Gonzalo Gelini y Camilo Rey Domenech.

Con la búsqueda del nuevo entrenador todavía abierta, Boca se prepara para un mercado de pases que promete movimientos importantes. La dirigencia entiende que el plantel necesita una renovación profunda y las próximas semanas serán determinantes para definir quiénes seguirán vistiendo la camiseta azul y oro y quiénes emprenderán nuevos caminos.