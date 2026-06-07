Patronato vence 1 - 0 a Agropecuario en Carlos Casares

REDACCIÓN ELONCE
Patronato le gana 1 a 0 a Agropecuario por la Primera Nacional. Maximiliano Rueda marcó a los 23 minutos en un partido parejo y disputado.
Patronato derrota 1 a 0 a Agropecuario en el estadio Ofelia Rosenzuaig por la 17ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El único gol del encuentro lo convirtió Maximiliano Rueda a los 23 minutos del primer tiempo.
El inicio del partido mostró a Agropecuario más incisivo. El conjunto local llegó a convertir en los primeros minutos, pero la acción fue invalidada por posición adelantada, lo que llevó tranquilidad al equipo de Marcelo Candia.
Con el correr de los minutos, el juego se emparejó. Patronato intentó progresar en ataque, aunque le costó generar peligro en los metros finales. El encuentro se disputó mayormente en la mitad de la cancha y tuvo escasa trascendencia en las áreas.
Antes de la apertura del marcador, el Rojinegro había contado con una oportunidad que no pudo concretar. Luego, a los 23 minutos, apareció Maximiliano Rueda para romper la paridad y poner en ventaja al Santo.
En un trámite intenso y disputado, Juan Salas fue amonestado con tarjeta amarilla.
El conjunto entrerriano, dirigido por Marcelo Candia, busca volver al triunfo luego de haber sumado apenas un punto en sus dos presentaciones más recientes. El objetivo del Rojinegro es acercarse nuevamente a los puestos de Reducido en una zona que se mantiene muy pareja.
El encuentro cuenta con el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela y la transmisión de ELONCE Radio & Stream FM 98.7.
Las formaciones
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Fernando Moreyra; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés, Joaquín Barolín y Valentín Pereyra; Renzo Reynaga.
Agropecuario: Luciano Acosta; Tomás Lecanda, Milton Ramos, Enzo Aguirre, Jorge Valdez Chamorro, Alan Aguirre, Brian Blando, Braian Aranda, Lorenzo Barrera, Rodrigo Castro y Rodrigo Mosqueira.