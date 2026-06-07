 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Día del Periodista

Frigerio destacó el rol del periodismo entrerriano en el fortalecimiento de la democracia

En el marco del Día del Periodista, el gobernador Rogelio Frigerio envió un mensaje de reconocimiento a todos los trabajadores de prensa de la provincia, quienes "cumplen con una tarea invaluable para nuestra democracia".

7 de Junio de 2026
Frigerio destacó el rol del periodismo entrerriano.
Frigerio destacó el rol del periodismo entrerriano. Foto: (GPER).

En el marco del Día del Periodista, el gobernador Rogelio Frigerio envió un mensaje de reconocimiento a todos los trabajadores de prensa de la provincia, quienes "cumplen con una tarea invaluable para nuestra democracia".

En el marco del Día del Periodista, el gobernador Rogelio Frigerio envió un mensaje de reconocimiento a todos los trabajadores de prensa de la provincia, quienes desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños, sin importar el tamaño del medio, "cumplen con una tarea invaluable para nuestra democracia".

"Quiero hacer un reconocimiento al trabajo de todos los periodistas por el trabajo que hacen en cada rincón de nuestra provincia", expresó el gobernador, quien hizo hincapié en que, ya sea en grandes estructuras o en radios pequeñas, los profesionales "cumplen con una tarea invaluable para nuestra democracia".

 

En su mensaje, Frigerio resaltó que la función del periodismo va más allá de la simple transmisión de información. Para el mandatario, el ejercicio de "informar, preguntar, también poner incómodos a los políticos, a los funcionarios", es un motor de mejora institucional, asegurando que esta dinámica "mejora la calidad de nuestra democracia".

 

Finalmente, el gobernador ratificó el compromiso de su gestión con la libertad de prensa y la transparencia en el acceso a la información. En este sentido, afirmó que los periodistas siempre encontrarán en su administración una actitud de apertura: "Sepan que en nuestro gobierno siempre van a encontrar a alguien disponible para dar las respuestas a todas las cuestiones que nos quieran plantear", concluyó.

Temas:

Rogelio Frigerio periodista periodismo trabajadores
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso