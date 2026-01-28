River debuta en el Monumental ante Gimnasia: horario y formaciones

River tendrá este miércoles su estreno como local en la temporada cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Monumental, con arbitraje de Pablo Dóvalo, asistencia de Germán Delfino en el VAR y televisación a cargo de TNT Sports.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo viene de comenzar el campeonato con el pie derecho después del triunfo por la mínima ante Barracas Central, resultado que le permitió ganar confianza en el arranque del año. Ahora, frente a su gente, buscará sostener esa racha y consolidar el funcionamiento colectivo.

Cómo llega el Millonario

El debut dejó señales positivas, aunque el cuerpo técnico aún debe resolver algunas bajas sensibles. Franco Armani continúa con la recuperación de una lesión muscular en el gemelo derecho, por lo que el arco volvería a estar custodiado por Santiago Beltrán.

River vs. Gimnasia. Foto: Archivo.

Durante los últimos entrenamientos, Gallardo mantuvo una base similar a la del primer compromiso. La defensa estaría integrada por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña, mientras que el mediocampo se apoyaría en la dinámica de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván. Más adelantado aparecería Juan Fernando Quintero para abastecer a la dupla ofensiva conformada por Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

El presente del Lobo

Gimnasia llegará a Núñez con buen ánimo tras imponerse 2-1 frente a Racing en La Plata, un triunfo que incluyó un gol olímpico de Nicolás Barros Schelotto. Ese resultado le dio impulso a un equipo que pretende ser competitivo fuera de casa.

El conjunto platense tendría a Nelson Insfrán en el arco; una última línea compuesta por Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli y Renzo Steimbach; en el mediocampo se moverían Augusto Max y Barros Schelotto, con Manuel Panaro, Ignacio Fernández y Franco Torres unos metros más adelantados; y Marcelo Torres como referencia ofensiva.

Además, el encuentro tendrá un condimento especial por el regreso de Ignacio Fernández al Monumental, esta vez como rival, luego de su salida del club.