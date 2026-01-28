Lalo Mir presenta en Paraná una noche de cultura, debate y artistas locales con entrada libre

El nombre de Lalo Mir vuelve a aparecer en la agenda cultural de Paraná con una propuesta que combina charla, música y participación ciudadana. Este miércoles desde las 20, el Mirador Tec, ubicado en la Plaza del Patito Sirirí, será escenario de una nueva edición de la peña CUAC!, un encuentro abierto y gratuito organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto al espacio tecnológico.

Antes de su presentación, Lalo Mir dialogó con la prensa local y anticipó el espíritu de la jornada, que no estará centrada en un espectáculo tradicional, sino en una experiencia colectiva pensada para compartir ideas, escuchar a especialistas y disfrutar de artistas en vivo.

La consigna de esta edición será El futuro de lo humano, un eje que atravesará tanto las intervenciones de los invitados como las conversaciones con el público.

Un espacio para volver a encontrarse

Durante la rueda de prensa, Lalo Mir destacó la importancia del encuentro presencial en tiempos dominados por pantallas y vínculos digitales. Planteó que, frente a la comunicación inmediata por mensajes o redes sociales, generar un espacio físico donde la gente se siente, comparta mate y dialogue tiene un valor cultural propio.

En esa línea, explicó que la peña propone algo simple: personas reunidas cara a cara para intercambiar miradas sobre temas que preocupan y atraviesan la vida cotidiana.

Lalo Mir se presentará en la peña CUAC!. Foto: Archivo.

Según señaló, no se trata de una conferencia académica, sino de una charla distendida donde especialistas y vecinos puedan hablar en el mismo plano.

Charla, música y participación local

La jornada contará con la presencia de profesionales de distintas áreas como comunicación, biología y ciencias sociales, además de artistas locales. Está previsto que se presenten el Ensamble Mística de Río, Los Merlo, Ash y Yunta Mambo, sumando música en vivo a la propuesta.

Lalo Mir oficiará como maestro de ceremonias y moderador de los intercambios. El conductor remarcó que la idea es mezclar lenguajes y generaciones, incluso con cruces entre expresiones tradicionales y urbanas, para que el debate resulte cercano y dinámico.

El evento se desarrollará al aire libre y se recomienda asistir con lona o reposera. En caso de lluvia, se trasladará a La Vieja Usina.