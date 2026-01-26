 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

Vuelve la peña en vivo CUAC! con Lalo Mir y artistas locales

Será este miércoles 28 de enero desde las 20 en el Mirador Tec (Plaza del Patito Sirirí, Paraná). Habrá una charla con especialistas y el público, música en vivo y gastronomía. Con entrada libre y gratuita, organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y Mirador Tec. 

26 de Enero de 2026
Vuelve la peña en vivo CUAC! con Lalo Mir
Vuelve la peña en vivo CUAC! con Lalo Mir Foto: Gobierno de Entre Ríos

Será este miércoles 28 de enero desde las 20 en el Mirador Tec (Plaza del Patito Sirirí, Paraná). Habrá una charla con especialistas y el público, música en vivo y gastronomía. Con entrada libre y gratuita, organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y Mirador Tec. 

Vuelve la peña en vivo CUAC! con Lalo Mir y artistas locales; será este miércoles 28 de enero desde las 20 en el Mirador Tec (Plaza del Patito Sirirí, Paraná).

Habrá una charla con especialistas y el público, música en vivo y gastronomía. Con entrada libre y gratuita, organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y Mirador Tec.

Vuelve la peña en vivo CUAC! con Lalo Mir y artistas locales

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, valoró "continuar un ciclo que el año pasado tuvo una gran repercusión en el público y es parte de nuestra agenda de verano, que también incluye cine al aire libre, teatro, ferias y visitas guiadas en los museos". El funcionario también agregó: "El sentido de nuestra gestión, siguiendo el rumbo que marca el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, es desarrollar una agenda de calidad, con participación de la gente y de nuestros artistas".

Vuelve la pe&ntilde;a en vivo CUAC! con Lalo Mir (foto Gobierno de Entre R&iacute;os)
Vuelve la peña en vivo CUAC! con Lalo Mir (foto Gobierno de Entre Ríos)

Durante la noche se presentarán el Ensamble Mística de Río, Los Merlo, Ash y Yunta Mambo. Participarán de la charla, Patricia Fontelles, Walter Lahupan, Pablo Aceñolaza y Marcelo Mannucci. La temática será El futuro de lo humano.

 

Se recomienda llevar lona o reposera. En caso de lluvia el evento se trasladará a La Vieja Usina.

Temas:

CUAC! Cultura activa Lalo Mir
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso