Mejoran una escuela en Federación: refaccionaron techos, electricidad y sanitarios

La infraestructura escolar en el departamento Federación sumó una nueva intervención en el ámbito rural con la reparación integral de una escuela ubicada en Colonia Oficial Nº 1 La Florida, a la vera de la ruta provincial Nº 1 y a unos 12 kilómetros de Chajarí. Las tareas apuntaron a resolver problemas estructurales y de servicios que venían afectando el normal funcionamiento del edificio.

La obra fue ejecutada por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de la provincia y se enmarca en el plan de fortalecimiento de la red educativa rural. En este establecimiento concurren más de 60 estudiantes de nivel inicial y primario, por lo que las deficiencias detectadas generaban preocupación en la comunidad educativa.

Problemas estructurales y eléctricos

Antes de la intervención, el edificio presentaba fisuras en techos, filtraciones de agua, humedad en muros y deterioro generalizado de distintos sectores. Además, se habían registrado inconvenientes en la instalación eléctrica, especialmente en el área de nivel inicial, lo que implicaba riesgos para el desarrollo cotidiano de las clases.

Desde la cartera provincial indicaron que la intervención buscó recuperar espacios de uso diario y mejorar las condiciones de seguridad. En ese marco, se trabajó sobre una superficie aproximada de 140 metros cuadrados, con el reemplazo de la cubierta dañada por un nuevo faldón, colocación de cielorrasos y renovación del sistema de iluminación.

Escuela Paraje La Florida.

También se realizó el reacondicionamiento eléctrico completo, incorporando un nuevo tablero principal para optimizar el funcionamiento general del edificio.

Inversión y mejoras sanitarias

Las tareas incluyeron la refacción del grupo sanitario, con renovación de cañerías, revoques, pintura y recambio de artefactos. A su vez, se reconstruyó la cubierta de la cocina para evitar filtraciones y mejorar la conexión entre los distintos espacios.

La inversión provincial destinada a esta obra en Federación superó los 31 millones de pesos y estuvo a cargo de la firma Luxe Obras y Proyectos.