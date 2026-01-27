La EET Nº1 explicó el sistema de inscripciones y advirtió por la falta de vacantes

El rector Daniel Morali explicó el proceso de inscripción 2026, remarcó la prioridad de alumnos de la escuela y advirtió por la escasez de vacantes disponibles.
Desde la Escuela de Enseñanza Técnica Nº1 "General Francisco Ramírez" de la ciudad Paraná, el rector Daniel Morali brindó precisiones sobre el proceso de inscripciones para el ciclo lectivo 2026 y advirtió que la institución se encuentra con una matrícula ajustada, especialmente en el ciclo básico, lo que condiciona el ingreso de nuevos estudiantes.
En diálogo con Elonce, Morali explicó que el calendario escolar establece plazos claros para el ingreso a primer año. “Lo que es inscripciones para primer año, como reza el calendario, finaliza al 31 de octubre”, indicó. Sin embargo, aclaró que la escuela suele superar el cupo disponible: “Normalmente excedemos el cupo que tenemos para primer año, entonces se hace sorteo y hay lista de espera”.
Respecto a los cursos superiores, el rector señaló que el ingreso depende estrictamente de la matrícula existente. “En cuanto a lo que es segundo hasta el último año, y a partir de cuarto en las distintas especialidades, estamos supeditados a la matrícula que tenemos”, sostuvo.
Prioridad para alumnos de la institución
Morali remarcó que la normativa vigente prioriza la continuidad de quienes ya forman parte de la escuela. “La prioridad la tiene el alumno promocionado en la escuela”, explicó, y agregó que luego se contempla a quienes no promocionaron y deben repetir. Recién después se analizan los pedidos de pase de otras instituciones, ya sean técnicas u orientadas, incluso de otras jurisdicciones.
En ese sentido, detalló que los pases suelen estar vinculados a mudanzas familiares o traslados laborales. “A veces por integración del grupo familiar o traslado laboral de los padres, eso es común en fuerzas o reparticiones federales”, indicó, aunque aclaró que siempre se analizan caso por caso.
Limitaciones de espacio y talleres
El rector explicó que la confirmación de vacantes suele demorarse hasta después de los exámenes de febrero, debido a la situación académica de muchos alumnos. “Es difícil confirmar vacantes hasta que terminen los exámenes de febrero”, señaló, y explicó que la escuela debe reservar lugares hasta definir si los estudiantes promocionan o repiten.
Además, remarcó las limitaciones edilicias y de equipamiento. “El espacio es finito, las máquinas y herramientas también, y no estaríamos respondiendo a nuestra misión si llenamos un taller que tiene cupo para 15 o 17 alumnos y metemos 25”, advirtió.
Perfil de la escuela técnica
Morali destacó que la ENET Nº1 es una institución con fuerte demanda por su historia, especialidades y servicios. “Tenemos comedor escolar donde damos desayuno, almuerzo y merienda, gratis, por supuesto”, señaló, y agregó que se trata de una escuela de doble jornada con un predio amplio.
En cuanto al perfil educativo, subrayó que el objetivo es formar técnicos con base profesional. “Nuestro fin es formar mano de obra calificada”, afirmó, y aclaró: “El técnico de nivel secundario no es un obrero, sino un profesional que aporta a los distintos procesos con carácter científico”.
Finalmente, informó que durante el receso de verano la escuela permanece abierta de 7 a 13 horas y que gran parte del trámite de inscripción puede realizarse de manera online. “Hemos avanzado muchísimo en sistematizar y automatizar procesos para que las familias no tengan que venir tres o cuatro veces a la escuela”, concluyó, aunque reiteró que la institución se encuentra “bastante complicada con la matrícula, sobre todo en el ciclo básico”. Elonce.com