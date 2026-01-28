El dólar oficial se mantuvo estable este miércoles y cerró en $1465

En el segmento minorista, el dólar oficial cotizó en $1.465. La cotización mayorista avanzó apenas $2 hasta los $1.444,50, hilando la tercera suba al hilo. El dólar blue, en tanto, se vendió a $1.485.
A la espera de una licitación clave, el dólar oficial subió levemente este miércoles.
La cotización mayorista avanzó apenas $2 hasta los $1.444,50, hilando la tercera suba al hilo. De esta manera, se ubicó a 8% por debajo del techo de la banda de flotación vigente, hoy ubicada en $1.560,50.
En el segmento minorista, el dólar oficial cotizó en $1.465, mientras que el promedio informado por el BCRA se ubica en $1.463,92. A contramano de otros períodos de comienzos de año, el movimiento del tipo de cambio se dio en un contexto de marcada estabilidad, con abundante oferta de divisas y expectativas contenidas.
En paralelo, los dólares financieros muestran una tendencia mixta. El MEP retrocede 0,2% a $1.461,56 y el contado con liquidación opera a $1.507,25, un incremento de 0,2%. El dólar blue, en tanto, se vendió a $1.485, un retroceso de $5, mientras que el dólar cripto opera por encima de los $1.509,01.
En el segmento de futuros se observa una tendencia mixta en los contratos, con subas en los tramos más cortos y caídas a partir de mayo, con un dólar mayorista pactado en $1.445 para ese mes.
Las tasas
Las tasas de interés de corto plazo acompañan este clima de calma: la caución a un día y las operaciones de REPO abren cerca del piso definido por el Banco Central, en torno al 20%, lo que es leído por el mercado como una señal positiva de recomposición de liquidez en el sistema financiero.
La situación ocurre en un buen momento para la Secretaría de Finanzas, que enfrenta este miércoles una licitación de deuda en pesos, que resulta clave para terminar de cerrar el exigente calendario de vencimientos de enero.
En concreto, esta semana el Ministerio de Economía enfrenta vencimientos por unos $9,4 billones. Es el monto que aspira renovar. En su mayor parte, esos compromisos están en manos de inversores privados. De todas maneras, esperan un elevado porcentaje de rollover, gracias a la descompresión del faltante de liquidez que dominó las últimas semanas.
Reservas
Este escenario le permitió al Banco Central volver a intervenir como comprador neto en el mercado de cambios. La autoridad monetaria adquirió más de u$s30 millones en la jornada y ya acumula cerca de u$s1.050 millones en lo que va de enero, un comportamiento poco habitual para esta época del año.
Gracias a esas compras, las reservas internacionales brutas alcanzaron los u$s45.779 millones, el nivel más alto desde septiembre de 2021. Según operadores y analistas, la acumulación de divisas responde a un exceso de oferta genuina —impulsada por liquidaciones del sector agroexportador y emisiones de deuda en dólares— que permite al BCRA fortalecer su balance sin presionar al tipo de cambio.