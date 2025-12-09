Muntes cuestionó la falta de paritaria y alertó por la reforma laboral: “los trabajadores pierden”

ATE reclama paritaria en Entre Ríos y rechaza la reforma laboral. La falta de paritaria estatal en Entre Ríos volvió a ubicarse en el centro del debate laboral y político. A cinco meses de salarios congelados y sin convocatoria oficial del Gobierno provincial para discutir recomposición, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció nuevas medidas de fuerza y advirtió que la situación podría extenderse hasta febrero de 2026.

En diálogo con Elonce, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, expuso su preocupación no sólo por la ausencia de diálogo, sino también por el escenario nacional marcado por el debate de la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

“Estamos en una situación muy difícil en la provincia”, señaló. Según manifestó, si la administración provincial mantiene la postura de no convocar a paritarias, “vamos a ir a algo inédito: ocho meses sin aumento salarial, con el salario congelado hasta febrero de 2026”.

Marchas, rechazo y una reforma que enciende alarmas

ATE participó en la movilización nacional hacia el Congreso en rechazo a la reforma laboral. Muntes explicó que la organización mantiene una postura unánime en todo el país luego del Encuentro Federal realizado en San Luis, donde más de 200 secretarios generales debatieron durante 36 horas la situación del sector público.

“Allí el secretario general presentó un informe muy claro y una definición que tenemos como Asociación Trabajadora del Estado con respecto a este punto que es central”, sostuvo. El dirigente remarcó que la oposición sindical no se basa en especulaciones, sino en el contenido concreto del proyecto oficial: “Hoy ya es público, no estábamos equivocados en los puntos que venían a tratarse. Es un claro retroceso”.

Entre los puntos más cuestionados, Muntes enumeró la redefinición de las vacaciones, la segmentación de los convenios colectivos, las modificaciones en las indemnizaciones, la habilitación de un banco de horas regulado por el empleador y un mecanismo de descanso que, según dijo, “contradice reglas históricas”.

“Sabemos que toda la vida fue 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para disfrutar. Este proyecto pone en debate retrocesos muy importantes”, afirmó.

“Se busca debilitar a los gremios”

El secretario general evaluó que la reforma laboral, tal como está planteada, pone al trabajador en una situación de desventaja frente al empleador. “¿Qué le pasa a un trabajador cuando no tiene el sindicato que lo representa? Cuando tiene que ir a discutir de igual a igual con el patrón, es muy difícil”, advirtió.

En ese sentido, sostuvo que el proyecto “minimiza la fuerza colectiva”, precariza derechos y debilita la herramienta paritaria. Sobre este punto fue contundente: “Dicen que se viene una reforma laboral que va a garantizar la formalidad, pero si estás en la informalidad es muy difícil que te ingrese esta discusión. Primero hay que cambiar la ecuación económica”.

Muntes remarcó que la reforma no sólo no resolverá los problemas del mercado laboral, sino que “seguirá profundizando la brecha en Argentina”. Para ATE, “los grandes ganadores van a seguir siendo los mismos, mientras los trabajadores pierden”.

La falta de paritaria estatal en Entre Ríos: salarios en retroceso

La frase “falta de paritaria estatal en Entre Ríos” sintetiza uno de los ejes más tensos del conflicto. Según expuso el dirigente, el Gobierno provincial ratificó que no convocará a paritarias en diciembre y que recién lo hará en febrero.

Muntes sostuvo que la pérdida salarial es crítica: “Hasta ahora vamos perdiendo más de 26 puntos de poder adquisitivo. Y nuestros equipos técnicos estiman que en febrero de 2026 serían 31 puntos”.

A esto —agregó— debe sumarse el aporte obligatorio de tres puntos al déficit de la Caja de Jubilaciones, que “seca aún más el salario”.

Frente a este escenario, ATE convocó a asambleas activas en toda la provincia. “Tenemos que seguir manifestándonos para construir la mayor fuerza posible”, afirmó.

Contratos temporales y preocupación por posibles cesantías

La organización también expresó inquietud por la situación de trabajadores contratados, especialmente ante la proximidad del 31 de diciembre, fecha de vencimiento de miles de vínculos temporales. “Hay mucha preocupación”, dijo Muntes y agregó que “se habla de seis o siete trabajadores que podrían perder su empleo sólo en ATER, y así podemos multiplicarlo en muchos otros sectores”, afirmó.

El gremialista alertó sobre el riesgo de una “caza de brujas” basada en revanchismos políticos. “Tenemos trabajadores muy calificados, con muchos años de experiencia. Si fueron de la gestión anterior, no es así. El revanchismo no sirve”, remarcó.

También cuestionó el sistema de selección interno que se genera cuando se exige reducir personal: “Si hay 10 o 15 trabajadores temporales y se dice que hay que reducir dos o tres, ¿quién lo define entre los mismos trabajadores? Es una situación muy preocupante”.

Un mapa complejo: ajuste, recortes y falta de previsibilidad

El panorama general, según Muntes, combina distintos elementos que confluyen en un escenario de deterioro laboral:

salario congelado, ajuste en horas extra, reducción de contratos, pérdida del poder adquisitivo, ausencia de paritarias, reformas estructurales en marcha a nivel nacional y provincial.

“El ajuste es muy grande: primero secaron el salario, luego el 20% de las horas extraordinarias y ahora la eliminación de contratos. Hay pérdida laboral y pérdida de derechos”, afirmó.

Reforma previsional en Entre Ríos: sindicatos piden explicaciones

El dirigente también se refirió al proyecto de reforma previsional que estudia el Gobierno entrerriano y que, según expresó, ya tendría un 80% de avance. Ante la falta de información oficial, la intersindical —que reúne a todas las organizaciones gremiales— solicitó una reunión con el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat.

La audiencia quedó fijada para el 16 de diciembre a las 11. “Allí vamos a debatir con todos los sindicatos. Hay muchas cosas que queremos preguntar, hay mucha incertidumbre”, remarcó Muntes.

Un fin de año atravesado por la incertidumbre

Con salarios estancados, negociación paritaria postergada, eventuales ceses de contrato y reformas profundas en carpeta, los estatales entrerrianos se encaminan a cerrar un año complicado.

“No hay fuentes laborales, no hay previsibilidad y se profundiza la pérdida de poder adquisitivo. No nos queda otra alternativa que seguir luchando”, resumió Muntes.

ATE sostiene que continuará con movilizaciones, asambleas y gestiones ante legisladores, tanto provinciales como nacionales. “Vamos a seguir dando todos los debates necesarios para que se entienda que este es un camino de pérdida de derechos”, concluyó.