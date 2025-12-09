ATE realiza un paro nacional y marcha hacia al Congreso

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realiza este martes un paro nacional y marcha al Congreso en rechazo al proyecto de reforma laboral que será tratado en el Parlamento.

La decisión tomada por el Consejo Directivo Nacional del sindicato de los estatales involucra a trabajadores de la Administración Pública nacional y de las administraciones provinciales y municipales, y la fecha coincide con el día en el que el Gobierno presenta el proyecto de reforma laboral.

“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

Además de marchar contra la reforma laboral, el sindicato exige la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y rechazó al intento de recorte del 10% del plantel de trabajadores estatales.

“Están soñando en el Gobierno si piensan que van a poder recortar el 10% de la planta estatal. A pesar del esfuerzo sobrehumano de los trabajadores y de su vocación, sumado a la desinversión, los servicios públicos están en su piso mínimo histórico”, afirmó Aguiar respecto a los planes del oficialismo.