El Gobierno le descontará el día a los empleados estatales que se adhieran al paro nacional de ATE

El Gobierno nacional le descontará el día a los empleados estatales que se adhieran al paro nacional, una medida que busca desalentar la adhesión a la protesta convocada por ATE para este martes. El gremio realizará una concentración a las 11 en las inmediaciones del Congreso de la Nación y se replicará en Paraná, como parte de su postura en contra de la reforma laboral impulsada por la administración nacional.

Las autoridades consideran que el paro “carece de fundamentos sólidos” y sostienen que el descuento salarial es una práctica habitual ante medidas de fuerza sin prestación de tareas. Desde Casa Rosada remarcan que el objetivo es “mantener el funcionamiento del Estado” ante lo que califican como “una protesta política”.

La reacción oficial llega después de que ATE confirmara su plan de movilización y endureciera su discurso contra gobernadores y el Gobierno nacional.

Críticas del gremio y advertencias sobre la reforma

El titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue contundente al afirmar: “Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales”.

Aguiar también cuestionó a mandatarios provinciales al señalar: “Algunos (gobernadores), incluso como el de Catamarca, juntaron votos en sus provincias hablando contra el ajuste nacional y ahora pretenden ser funcionales a esas políticas”.

El paro se sostiene sobre tres reclamos principales: el rechazo a la reforma laboral, la reapertura de las paritarias con recomposición salarial y la preocupación por un posible recorte en organismos descentralizados que, según estimaciones del gremio, podría afectar a cerca del 10% de los trabajadores del Estado.

Organismos en riesgo y movilización en la Ciudad

De acuerdo con ATE, los entes que estarían en la mira incluyen la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, Anses, Conadis, Enargas, Enre, el INTA, el INTI y el Enacom. La posibilidad de una reducción operativa en estos organismos encendió señales de alerta dentro del gremio y reforzó la convocatoria al paro.

En la Ciudad de Buenos Aires, además, habrá retiros de los lugares de trabajo desde las 10.30 para que los trabajadores puedan sumarse a la protesta en el centro porteño. La movilización forma parte de un cronograma de acciones que ATE aceleró tras conocer que el 9 de diciembre el Gobierno presentará formalmente la reforma laboral trabajada junto al Consejo de Mayo.

El escenario anticipa un martes de fuerte tensión entre el Gobierno y los sindicatos estatales, en un contexto marcado por la puja salarial y las reformas estructurales que el Ejecutivo busca implementar.