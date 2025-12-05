ATE confirmó un paro nacional y marcha al Congreso para el martes contra la reforma laboral

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional y marcha al Congreso para el próximo martes 9 de diciembre, en rechazo al proyecto de reforma laboral que será tratado en el Parlamento.

La decisión tomada por el Consejo Directivo Nacional del sindicato de los estatales involucra a trabajadores de la Administración Pública nacional y de las administraciones provinciales y municipales, y la fecha coincide con el día en el que el Gobierno ingresaría el proyecto de reforma laboral al Congreso.

“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

Además de marchar contra la reforma laboral, el sindicato exigió la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y rechazó al intento de recorte del 10% del plantel de trabajadores estatales.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional

El fin de semana último, fuentes del Ejecutivo dejaron trascender que el Gobierno nacional se prepara para encarar una nueva reducción en la plantilla estatal, que podría alcanzar a cerca del 10% del personal, como parte de una reestructuración integral del Estado.

El recorte apuntaría a los organismos descentralizados como la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA, el INTI y el Enacom.

Desde Casa Rosada afirman que el proceso de recorte podría comenzar “en las próximas semanas” y extenderse durante los dos primeros trimestres de 2026. Parte del ajuste consistirá en no renovar contratos que vencen en diciembre, publicó Clarín.

“Están soñando en el Gobierno si piensan que van a poder recortar el 10% de la planta estatal. A pesar del esfuerzo sobrehumano de los trabajadores y de su vocación, sumado a la desinversión, los servicios públicos están en su piso mínimo histórico”, afirmó Aguiar respecto a los planes del oficialismo.