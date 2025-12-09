UPCN pidió reabrir la paritaria salarial con un paro activo en el Hospital San Roque

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) llevó a cabo un paro activo en el hospital materno infantil San Roque de Paraná, donde trabajadores y delegados se concentraron para visibilizar la demanda de reapertura de la discusión salarial. Según expusieron, los haberes permanecieron congelados durante los últimos seis meses, lo que generó un marcado deterioro en el poder adquisitivo de los estatales entrerrianos. La medida también se replicó en otros organismos provinciales.

Al respecto, la subsecretaria de Salud de UPCN, Jorgelina Berta, explicó a Elonce que el sindicato mantuvo abierta la mesa paritaria, aunque señaló que el Gobierno decidió no tratar el punto salarial. “Estamos en la lucha con este paro activo, siempre garantizando la guardia mínima en el San Roque”, expresó. Indicó que la realidad económica impulsó el reclamo: “Hace seis meses tenemos congelados nuestros salarios”.

Pedido de reapertura paritaria

Por su parte, el secretario de Condiciones y Medioambiente de Trabajo de UPCN, Paulo Cherbiy, sostuvo que, dentro de los temas en negociación, existieron avances en convenio colectivo y recategorizaciones, pero no en materia salarial. “La mesa paritaria está abierta, pero unilateralmente el gobierno ha decidido no discutir el tema salarial”, afirmó.

Explicó que la situación impactó de manera directa en los ingresos: “Si uno analiza la evolución del salario de los últimos meses, con esos 50.000 pesos que se abonaron en negro, será la primera vez en años en donde el aguinaldo de diciembre va a tener el mismo monto que el de julio”.

El dirigente gremial agregó que el objetivo del paro activo fue visibilizar el descontento de los estatales entrerrianos. “Queremos mostrar que no es una cuestión caprichosa, es realmente una necesidad: no llegamos a fin de mes”, señaló. Indicó que los aumentos de precios superaron la inflación declarada y que los sueldos quedaron rezagados.

Respecto al reclamo por recomposición salarial, señaló que el sindicato no fijó un porcentaje concreto. “No tiramos un porcentaje de aumento porque entendemos la realidad económica de la provincia, que es causada por las políticas nacionales”, indicó. Explicó que la organización presentó distintas alternativas para analizar opciones de blanqueo del monto no remunerativo y la actualización salarial. “Presentamos varias propuestas para que el gobierno analice, pero no dio pie a ninguna”, afirmó.

Punto aparte, Cherbiy mencionó que, según lo denunciado por UPCN, los trabajadores atravesaron una situación de incertidumbre ante posibles descuentos por medidas de fuerza. “Ante la amenaza de que cualquier paro que hagamos sin asistencia al lugar de trabajo se vea afectado por descuentos, la mejor opción que encontramos en esta instancia fue un paro activo”, relató. Explicó que la modalidad permitió mantener tareas esenciales y minimizar el impacto en la atención.

Aun así, reconoció que la actividad habitual del hospital registró alteraciones mínimas porque parte del personal participó de la protesta. “Tratamos de afectar lo menos posible el desarrollo de tareas normales, pero teníamos que hacer notar que no estamos de acuerdo con esto. No nos alcanza”, manifestó.