Explosión e incendio en un depósito lindero a una fábrica de perfumes

Una explosión de gran magnitud provocó un incendio en un depósito lindero a una fábrica de perfumes en San Fernando. Se cortó la energía en 15 manzanas.
Una explosión de gran magnitud sacudió en la madrugada de este jueves la zona de Brandsen al 800, en el partido bonaerense de San Fernando, donde se desató un incendio de grandes proporciones en un depósito de la empresa Otowil, lindero a la fábrica Sabores y Fragancias.
El estallido ocurrió alrededor de la 1:30, generó una fuerte onda expansiva que se sintió en varias cuadras e incluso alcanzó al partido vecino de Tigre. A raíz de la explosión, se derrumbó una de las paredes frontales del depósito sobre la calle Brandsen y se originó un foco ígneo visible desde la vía pública, que habría alcanzado también a vehículos estacionados en las inmediaciones.
Más de diez dotaciones de bomberos, provenientes de los cuarteles de San Fernando, Tigre, Don Torcuato y Escobar, trabajaron en el lugar para controlar las llamas, que afectaron principalmente las instalaciones donde se almacenaban productos químicos.
Corte de energía y daños en viviendas
Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el corte del suministro eléctrico en al menos 15 manzanas a la redonda, dejando sin servicio a los vecinos de la zona, mientras los equipos de emergencia intentaban circunscribir el fuego y evitar su propagación a propiedades linderas.
El depósito siniestrado se encontraba junto a la planta Sabores y Fragancias, dedicada a la fabricación de esencias para alimentos y productos de cuidado personal. Si bien se reportaron daños materiales en esa firma, el fuego no habría avanzado sobre sus instalaciones.
Algunas viviendas cercanas sufrieron consecuencias directas por la explosión: volaron objetos y se rompieron cristales. Los daños se registraron en casas ubicadas hasta cinco cuadras del foco, sobre la calle Alvear, mientras que tachos encendidos lanzados por la onda expansiva provocaron focos secundarios en propiedades particulares.
Se prendieron fuego las casas que estaban al lado de la fabrica de perfumes que exploto en San Fernando.
Una noche para el horror. pic.twitter.com/JHksVZfNQO— AgusCABJ12 (@Agus12Blanco) January 29, 2026
Intervención de emergencia
Patrulleros y ambulancias acudieron rápidamente al lugar. Una ambulancia debió salir en emergencia, aunque hasta el momento no se registraron personas heridas de gravedad, aunque persistía el riesgo por posible inhalación de humo.
A esa hora, la mayoría de los habitantes de la zona descansaba y, en principio, se descartó la presencia de operarios en el depósito, aunque las autoridades consideraron posible la existencia de algún sereno.
Sebastián, uno de los vecinos afectados, relató: “Estábamos acostados y con mi señora escuchamos como que llovía fuerte. Esa era la sensación que teníamos. Entonces, salimos a mirar y no veíamos agua ni nada y empezamos a escuchar como el ruido de fuego atrás. Salimos hacia lo que es el frente de la casa y vimos un foco ígneo en la parte de atrás de la fábrica”.
Sobre los daños, agregó que “la explosión provocó la rotura de vidrios y parte de lo que es el cielorraso también cayó. Y sobre el techo de casa cayeron elementos de la parte de la cableada, los tacos de madera prendidos fuego”.
En ese sentido, sumó: “Una chica que vive en el edificio trasero vino a avisarnos que, mientras nosotros estábamos mirando, se estaba prendiendo fuego arriba, el techo. Fui hasta adentro, subí y pude apagar lo que era el resto y bajé los restos”.
“Muchos de los vecinos salieron asustados porque teníamos miedo de que por la red de gas se produzca algún tipo de explosión”, dijo otro hombre.
Al menos dos propiedades fueron alcanzadas por el fuego y requirieron la intervención de los bomberos, una de ellas ubicada a más de 100 metros del foco principal.
Casa a metros de la explosión de San Fernando
Ventanales rotos, se notó el Temblor pic.twitter.com/a4R6le1PIY— Sol Valen❤️🔥 (@solerbakeraa) January 29, 2026