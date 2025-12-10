“Muchas gracias por estos dos años”, el mensaje de Milei por el segundo aniversario de gestión

Javier Milei publicó un breve mensaje en redes sociales para agradecer por los dos años de la asunción como Presidente. Lo hizo a través de un posteo en X junto a una foto con su hermana Karina de la jornada del 10 de diciembre de 2023 cuando asumió su mandato. "Muchas gracias por esto dos años", fue el breve mensaje.

La postal elegida es de la recorrida que realizó con el automóvil oficial, con la banda presidencial puesta, junto a la actual secretaria General de Presidencia, tras haber jurado.

Muchas gracias por estos dos años !!! LA LIBERTAD AVANZA VIVA LA LIBERTAD CARAJO Cc: @KarinaMileiOk pic.twitter.com/c1LITbTO2g — Javier Milei (@JMilei) December 10, 2025

Además del mensaje de aniversario, este miércoles La Libertad Avanza inicia una nueva etapa en el Congreso con la nueva conformación en la Cámara de Diputados y en el Senado.

La nueva composición tratará a partir de hoy, en sesiones extraordinarias, el proyecto de ley de Presupuesto 2026, que el oficialismo buscará aprobar por primera vez en dos años.

En este período también se tratará dos proyectos que el Gobierno considera relevantes para su segunda etapa de gestión: las reformas laboral y tributaria.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, también realizó un balance con un posteo en redes.

"Esta carretilla llena de piedras simboliza el trabajo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que nos encomendó Milei y que venimos llevando adelante con todo el equipo de gobierno", fueron las palabras iniciales del posteo.

La metáfora de las piedras es utilizada para destacar algunos de los logros como la eliminación de "los kioscos de la corrupción".

"Miren esta carretilla: es el trabajo hecho, el esfuerzo de ordenar, de buscar en cada cajón y pasillo esas trabas que parecían eternas y sacarlas del camino", expresaron en el mensaje, publicó Clarín.

Esta carretilla llena de piedras simboliza el trabajo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que nos encomendó @JMilei y que venimos llevando adelante con todo el equipo de gobierno. Cada piedra es una traba que la casta le puso a los argentinos para… pic.twitter.com/NrgspRBIo1 — Ministerio de Desregulación (@MinDesreg_Ar) December 10, 2025

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, también publicó un mensaje sobre los "hitos" de la gestión, entre los que enumeraron "ordenar las cuentas públicas, estabilizar la macroeconomía y recuperar el crecimiento para hacer grande a la Argentina otra vez".

La "Bitácora 2025 del Ministerio de Seguridad, que desde el inicio del gobierno libertario estuvo a cargo de Patricia Bullrich y ahora está en manos de Alejandra Monteoliva, destacó mantener el orden en las calles y enfrentar al crimen organizado como sus principales logros.

Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, remarcó el impulso a las "políticas de desarrollo y protección para los sectores más vulnerables, elevar la calidad educativa y fortalecer a las familias".