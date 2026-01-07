Alan Bonansea se despidió de Patronato: “Me voy con la frente en alto, di hasta lo que no tenía”

El ciclo de Alan Bonansea en Patronato llegó a su fin. El delantero, uno de los jugadores más regulares y determinantes del equipo en la última temporada de la Primera Nacional, confirmó su salida del club y continuará su carrera en Colón, marcando así el cierre de una etapa importante en Paraná.

Alan Bonansea arribó al rojinegro en un contexto complejo, con el equipo buscando estabilidad deportiva y resultados. Con el correr de los partidos, el atacante se consolidó como una pieza clave en el frente ofensivo y fue uno de los nombres más destacados del plantel durante el último año y medio, aportando goles, presencia y compromiso en un torneo exigente.

Alan Bonansea se despidió a través de las redes sociales. Foto: Archivo Elonce.

La despedida de Alan Bonansea se dio a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde repasó su paso por el club y expresó su gratitud hacia distintos actores de la institución.

“Gracias por este año y medio. Me tocó llegar en un momento complicado y lo pudimos sacar adelante”, escribió el delantero, quien también reconoció que en 2025 no se logró el objetivo principal, aunque remarcó el esfuerzo colectivo por dejar al club en los puestos más altos posibles.

Un mensaje cargado de agradecimientos

En su publicación, Alan Bonansea destacó especialmente al grupo humano que integró durante su estadía en Patronato. “Me voy con la frente en alto de que di hasta lo que no tenía”, señaló, y agradeció a sus compañeros, al cuerpo técnico, dirigentes, utileros, médicos y nutricionistas, además de resaltar el acompañamiento permanente de los hinchas rojinegros.

El mensaje de Alan Bonansea en redes. Foto: Instagram

El atacante también subrayó el valor del grupo formado dentro del vestuario y aseguró que se lleva amistades que perdurarán más allá del fútbol. Su salida deja una baja sensible para Patronato de cara a la próxima temporada, mientras que Colón suma un refuerzo de peso para sus aspiraciones.