Ignacio Giacinti firmó con Patronato: “Poder debutar y jugar en el Grella sería hermoso”

El nombre de Ignacio Giacinti quedó marcado este martes como uno de los nuevos profesionales surgidos de las inferiores de Patronato. El delantero paranaense firmó su primer contrato con la institución rojinegra, que lo vincula hasta diciembre de 2028, y dio un paso clave en una carrera construida íntegramente dentro del club.

Giacinti llegó a Patronato en 2018 y atravesó todo el proceso formativo hasta destacarse en el último tiempo dentro de las divisiones juveniles. Durante la temporada pasada fue protagonista del Selectivo, donde logró el bicampeonato de AFA con la Cuarta División, y también se consagró campeón en la Liga Paranaense con la categoría Sub 23, rendimientos que terminaron de abrirle la puerta al profesionalismo.

El valor de la familia y el sentido de pertenencia

En diálogo con Elonce, Ignacio Giacinti remarcó el acompañamiento constante de su familia, especialmente de su padre, muy ligado al deporte y a la vida de Patronato. “Ellos siempre me acompañaron desde un principio, en cada torneo y en cada partido. Tener a mi viejo, que es parte del fútbol y del club, es una alegría inmensa”, expresó.

El delantero también destacó el vínculo emocional que lo une a Patronato. “Son casi nueve años en el club, es media vida mía acá. Es un lugar muy familiar, me abrieron las puertas desde chico y hoy poder ser profesional acá es algo muy lindo”, afirmó.

Ignacio Giacinti firmó el contrato este martes. Foto: Prensa Patronato.

Giacinti reconoció que llegar a Primera siempre fue un objetivo. “Es el sueño de todo chico. Desde muy chico decía que quería ser jugador de fútbol. Que hoy se dé es una satisfacción enorme para mí y para mi familia”, señaló.

A la hora de hablar de referentes futbolísticos, mencionó jugadores que marcaron su forma de entender el juego: “Me gusta mucho Griezmann, Messi y el Kun Agüero. Siempre miré cómo jugaban y traté de sacar cosas de ellos”.

El presente con Forestello y los objetivos a corto plazo

Ya integrado al plantel profesional, Ignacio Giacinti contó cómo vive el día a día bajo las órdenes de Rubén Darío Forestello. “Es un técnico muy intenso, vive cada entrenamiento al cien por ciento y nos transmite mucho desde su experiencia. Hay que escuchar y aprender todo el tiempo”, comentó.

En cuanto a lo que viene, fue claro: “El primer objetivo es completar una pretemporada con el plantel profesional. Después seguir creciendo, mejorar físicamente y adaptarme al ritmo de Primera. Si se da el debut y poder jugar en el Grella, sería algo hermoso”.

Ignacio Giacinti está en patronato desde el 2018. Foto: Prensa Patronato.

Finalmente, dejó un mensaje para el hincha rojinegro: “Que confíen en el club y en los pibes de las inferiores. Se hace un esfuerzo enorme y es muy lindo que haya chicos del club jugando en Primera”.